EuroLeague: Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία πριν το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Η βαθμολογία της EuroLeague παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λίγες ημέρες πριν από το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην Αθήνα. Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων αγώνων της 19ης αγωνιστικής, η Βαλένθια ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης, εκμεταλλευόμενη τη νίκη της επί της Παρτίζαν και την εντός έδρας ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τρίτη θέση και με νίκη επί του Ολυμπιακού στο μεταξύ τους παιχνίδι της Παρασκευής (2/1) μπορεί να ανέβει στην πρώτη θέση. Η Μονακό έφτασε τις 12 νίκες μετά το διπλό στη Βαρκελώνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν. Στις χαμηλότερες θέσεις, έντονος είναι ο ανταγωνισμός, με αρκετές ομάδες να βρίσκονται κοντά μεταξύ τους, ενώ τελευταία παραμένει η Μπάγερν Μονάχου.

Βαθμολογία EuroLeague

1. Βαλένθια: 13-6

2. Χάποελ Τελ Αβίβ: 13-6

3. Παναθηναϊκός AKTOR: 12-6

4. Μονακό: 12-7

5. Μπαρτσελόνα: 12-7

6. Φενέρμπαχτσε: 11-6

7. Ζάλγκιρις Κάουνας: 11-8

8. Ολυμπιακός: 10-7

9. Ερυθρός Αστέρας: 10-8

10. Ρεάλ Μαδρίτης: 10-8

11. Αρμάνι Μιλάνο: 9-9

12. Dubai BC: 9-9

13. Βίρτους Μπολόνια: 8-10

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ: 8-10

15. Μπασκόνια: 6-12

16. Αναντολού Εφές: 6-12

17. Παρί: 6-13

18. Βιλερμπάν: 6-13

19. Παρτίζαν: 6-13

20. Μπάγερν Μονάχου: 5-13

