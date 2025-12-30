NBA: Σοκ στους Νάγκετς με τον τραυματισμό του Γιόκιτς

Σε κατάσταση έντονης ανησυχίας βρίσκονται οι Denver Nuggets, μετά τον τραυματισμό του ηγέτη τους Νίκολα Γιόκιτς στο παιχνίδι απέναντι στους Miami Heat.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο έπειτα από άτυχη σύγκρουση στο παρκέ και έπεσε στο έδαφος εμφανώς πονώντας. Χωρίς να μπορέσει να συνεχίσει, κατευθύνθηκε άμεσα προς τα αποδυτήρια, με το τεχνικό επιτελείο των Νάγκετς να περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.

Πώς συνέβη ο τραυματισμός

Η φάση προήλθε όταν ο Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ συγκρούστηκε με τον Τζόουνς, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε πάνω στον Γιόκιτς. Η επαφή αποδείχθηκε μοιραία, με τον Joker να τραυματίζεται σε μια καθαρά ατυχή στιγμή, χωρίς πρόθεση από κανέναν εμπλεκόμενο.

Το γήπεδο «πάγωσε», ενώ άμεσα επικράτησε σιωπή στις εξέδρες, καθώς όλοι αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι αριθμοί του πριν αποχωρήσει

Μέχρι τη στιγμή του τραυματισμού του, ο Γιόκιτς πραγματοποιούσε ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση, με:

- 21 πόντους

- 8 ριμπάουντ

- 5 ασίστ

Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι διανύει μια από τις πιο παραγωγικές σεζόν της καριέρας του.

Αναμονή για τις εξετάσεις

Στο Ντένβερ επικρατεί αγωνία, καθώς ο Γιόκιτς αποτελεί τον απόλυτο άξονα του παιχνιδιού των Νάγκετς. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα καθορίσουν τόσο τη σοβαρότητα του τραυματισμού όσο και το διάστημα απουσίας του, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται μετά την επίσημη ιατρική ενημέρωση της ομάδας. Το βίντεο της φάσης έχει ήδη κάνει τον γύρο των social media, προκαλώντας ανησυχία στους φίλους του ΝΒΑ.

