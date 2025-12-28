Ολυμπιακός: Η περίπτωση Τζόουνς και διορία της 5ης Ιανουαρίου

Την αγορά των ψηλών συνεχίζει να «σκανάρει» ο Ολυμπιακός, με μία περίπτωση να ξεχωρίζει τις τελευταίες εβδομάδες και να συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στο Βελιγράδι: αυτή του Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτίζαν.

Στη σερβική πρωτεύουσα, το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο. Η σεζόν δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν οι άνθρωποι της Παρτίζαν, παρά τη μεγάλη επένδυση στο ρόστερ, ενώ οι εσωτερικές αναταράξεις έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα. Αρκετοί παίκτες βρέθηκαν στο στόχαστρο της κριτικής και ο Τζόουνς είναι πλέον στο επίκεντρο, αποτελώντας –σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από τη Σερβία– τον βασικό πρωταγωνιστή των εντάσεων.

Το τελευταίο παιχνίδι με τη Μακάμπι λειτούργησε ως σημείο καμπής. Η ένταση με τους φιλάθλους έφτασε σε οριακό επίπεδο, με τον Αμερικανό σέντερ να έρχεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την εξέδρα. Από εκείνο το σημείο και μετά, η σχέση παίκτη και κόσμου πέρασε σε κατάσταση σύγκρουσης, με τα σερβικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για «πόλεμο» και να τον χαρακτηρίζουν ως το «μαύρο πρόβατο» της ομάδας.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος λειτουργεί καθοριστικά.

Οι ημερομηνίες-κλειδιά

Η πρώτη και πιο κρίσιμη ημερομηνία είναι η 5η Ιανουαρίου 2026. Μέχρι τότε, οι παίκτες που είναι ήδη δηλωμένοι στη EuroLeague πρέπει να έχουν αποδεσμευτεί από τις ομάδες τους, ώστε να διατηρούν δικαίωμα μεταγραφής σε άλλη ομάδα της ίδιας διοργάνωσης. Αν ο Τζόουνς λύσει το συμβόλαιό του με την Παρτίζαν έως εκείνη την ημερομηνία, ο δρόμος για μετακίνηση εντός EuroLeague ανοίγει.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη δείξει το ενδιαφέρον τους και εμφανίζονται έτοιμοι να κινηθούν, εφόσον υπάρξει αποδέσμευση. Το μοναδικό που απομένει είναι η τελική απόφαση της σερβικής ομάδας.

Αν η 5η Ιανουαρίου περάσει χωρίς εξέλιξη, το τοπίο αλλάζει αλλά δεν κλείνει οριστικά. Μετά από αυτή την ημερομηνία, οι ομάδες της EuroLeague μπορούν να αποκτήσουν μόνο παίκτες που είτε έχουν ήδη αποδεσμευτεί, είτε προέρχονται από άλλες διοργανώσεις (EuroCup, BCL, NBA). Σε αυτή την περίπτωση, ο Τζόουνς, αν παραμείνει στην Παρτίζαν, δεν θα μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη ομάδα της EuroLeague.

Η δεύτερη ημερομηνία-ορόσημο είναι η 25η Φεβρουαρίου, λίγο πριν από την 29η αγωνιστική. Τότε ολοκληρώνεται οριστικά το δικαίωμα εγγραφής νέων παικτών για τη σεζόν 2025/26 και τα ρόστερ «κλειδώνουν», χωρίς δυνατότητα περαιτέρω προσθηκών.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Παρτίζαν έχει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για τις αποφάσεις της, σε συνεννόηση πλέον με τον νέο της προπονητή, Ζοάν Πενιαρόγια, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική μεταβατική περίοδο.

