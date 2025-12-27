Πανιώνιος: Παραιτήθηκε ο Ηλίας Ζούρος μετά την ήττα από τον Ηρακλή

Την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου υπέβαλε ο Ηλίας Ζούρος, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Ηρακλή, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.
Ο έμπειρος προπονητής ανακοίνωσε την απόφασή του στις καθιερωμένες δηλώσεις των προπονητών στη δημόσια τηλεόραση, μετά την ήττα των «κυανέρυθρων» με 80-66.
«Σήμερα δηλώνω την παραίτησή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Ζούρος, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.
Η διοίκηση του Πανιωνίου αναμένεται να τοποθετηθεί επίσημα τις επόμενες ώρες σχετικά με την επόμενη ημέρα στην ομάδα.
