Πανιώνιος: Παραιτήθηκε ο Ηλίας Ζούρος μετά την ήττα από τον Ηρακλή

Την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου υπέβαλε ο Ηλίας Ζούρος, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Ηρακλή, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Ο έμπειρος προπονητής ανακοίνωσε την απόφασή του στις καθιερωμένες δηλώσεις των προπονητών στη δημόσια τηλεόραση, μετά την ήττα των «κυανέρυθρων» με 80-66.

«Σήμερα δηλώνω την παραίτησή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Ζούρος, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η διοίκηση του Πανιωνίου αναμένεται να τοποθετηθεί επίσημα τις επόμενες ώρες σχετικά με την επόμενη ημέρα στην ομάδα.

