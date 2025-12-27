# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αθήνα: Δεν τα κατάφερε ο 18χρονος τερματοφύλακας της ΑΕ Ηρακλείου μετά από τροχαίο

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 7 άτομα
Αθήνα: Δεν τα κατάφερε ο 18χρονος τερματοφύλακας της ΑΕ Ηρακλείου μετά από τροχαίο

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ο θάνατος του 18χρονου Βελισσάριου Ζαφειρούλη, τερματοφύλακα της ΑΕ Ηρακλείου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που αγωνιζόταν στην Α’ ΕΠΣΑ, είχε παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τη μάχη που έδωσε, κατέληξε το πρωί του Σαββάτου (27/12/2025).

Η ΑΕ Ηρακλείου αποχαιρέτησε τον 18χρονο τερματοφύλακα με συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια ενός παιδιού που, όπως τονίζει, ξεχώριζε για το ήθος, την αξιοπρέπεια και το χαμόγελό του.

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές των συμπαικτών του, των προπονητών, της διοίκησης και όλων όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, εκφράζοντας παράλληλα συλλυπητήρια και δύναμη στην οικογένειά του.

Η είδηση του θανάτου του έχει σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία και στον χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού, με συλλόγους και αθλητές να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους οικείους του.

Διαβάστε ακόμα: Ολυμπιακός: Στόχος η νίκη απέναντι στη Βίρτους πριν το φινάλε του 2025

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Νεκρός ο έμπειρος ορειβάτης Θανάσης Κολοτούρος από την Ηλεία και 3 φίλοι του
Κοινωνία

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Νεκρός ο έμπειρος ορειβάτης Θανάσης Κολοτούρος από την Ηλεία και 3 φίλοι του

Βρέθηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου διοικητή της Πυροσβεστικής στις Σέρρες
Κοινωνία

Βρέθηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου διοικητή της Πυροσβεστικής στις Σέρρες

Χρόνιος πόνος: Γιατί δεν είναι απλό σύμπτωμα αλλά νόσος – Το μήνυμα των ειδικών και η ανάγκη εθνικής στρατηγικής
Υγεία

Χρόνιος πόνος: Γιατί δεν είναι απλό σύμπτωμα αλλά νόσος – Το μήνυμα των ειδικών και η ανάγκη εθνικής στρατηγικής

Αν γεννηθήκατε αυτούς τους 3 μήνες, το 2025 σας δοκίμασε – Το 2026 φέρνει ανατροπή και «ανταμοιβή»
Ζώδια - Προβλέψεις

Αν γεννηθήκατε αυτούς τους 3 μήνες, το 2025 σας δοκίμασε – Το 2026 φέρνει ανατροπή και «ανταμοιβή»

Δολοφονία στο Κολωνάκι: Πώς οδηγήθηκαν στη σύλληψη του γιου – Αποκαλύψεις από την Νικολούλη
Κοινωνία

Δολοφονία στο Κολωνάκι: Πώς οδηγήθηκαν στη σύλληψη του γιου – Αποκαλύψεις από την Νικολούλη