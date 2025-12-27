Αθήνα: Δεν τα κατάφερε ο 18χρονος τερματοφύλακας της ΑΕ Ηρακλείου μετά από τροχαίο

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ο θάνατος του 18χρονου Βελισσάριου Ζαφειρούλη, τερματοφύλακα της ΑΕ Ηρακλείου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που αγωνιζόταν στην Α’ ΕΠΣΑ, είχε παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τη μάχη που έδωσε, κατέληξε το πρωί του Σαββάτου (27/12/2025).

Η ΑΕ Ηρακλείου αποχαιρέτησε τον 18χρονο τερματοφύλακα με συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια ενός παιδιού που, όπως τονίζει, ξεχώριζε για το ήθος, την αξιοπρέπεια και το χαμόγελό του.

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές των συμπαικτών του, των προπονητών, της διοίκησης και όλων όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, εκφράζοντας παράλληλα συλλυπητήρια και δύναμη στην οικογένειά του.

Η είδηση του θανάτου του έχει σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία και στον χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού, με συλλόγους και αθλητές να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους οικείους του.

