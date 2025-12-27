Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με τον Άρης, επικρατώντας με 82-76 στη Sunel Arena, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Κορυφαίος για την Ένωση ήταν ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 3 ασίστ, ενώ καθοριστική ήταν και η παρουσία του Κρις Σίλβα, που σημείωσε double-double με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ. Πολύτιμη συνεισφορά είχε και ο Ραϊκουάν Γκρεϊ με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Δημήτρης Φλιώνης (11 π.) και Αρμς (10 π.).

Από την πλευρά του Άρη, ξεχώρισαν ο Μπράις Τζόουνς με 19 πόντους και ο Αμίν Νουά με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 16-8, ωστόσο ο Άρης βελτίωσε την άμυνά του και ισοφάρισε σε 18-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Η δεύτερη περίοδος ήταν εξίσου αμφίρροπη, με τους φιλοξενούμενους να περνούν μπροστά (19-20), όμως τα δύο τρίποντα του Φλιώνη έδωσαν προβάδισμα ενός πόντου στην ΑΕΚ στο ημίχρονο (37-36).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με 48-41 και έφτασαν μέχρι το +8 (58-50), όμως ο Άρης αντέδρασε και μείωσε σε 62-60 στο 30’. Στην τέταρτη περίοδο, η ΑΕΚ προηγήθηκε με 67-60, αλλά η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέρασε μπροστά με 68-69. Εκεί, το καθοριστικό σερί 8-0 της Ένωσης άλλαξε οριστικά τα δεδομένα, με τους παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

Η βαθμολογία

Με τη νίκη αυτή, η ΑΕΚ ανέβηκε στο 7-4, ενώ ο Άρης υποχώρησε στο 5-6, σε μια αγωνιστική που επιβεβαίωσε τη δυναμική της Ένωσης στην έδρα της.

Δεκάλεπτα: 18-18, 37-36, 62-60, 82-76

