Ολυμπιακός: Στόχος η νίκη απέναντι στη Βίρτους πριν το φινάλε του 2025

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη EuroLeague θα επιδιώξει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου (21:30), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, στην Μπολόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την ευρεία νίκη με 107-84 επί της Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών από Ερυθρό Αστέρα, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια. Παρότι η βαθμολογική θέση της γαλλικής ομάδας δεν επιτρέπει απόλυτα ασφαλή συμπεράσματα, η εμφάνιση έδωσε ψυχολογία στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στην αναμέτρηση της Μπολόνια αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στη EuroLeague ο Μόντε Μόρις, μετά την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου. Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της διαθεσιμότητας των Σακίλ ΜακΚίσικ και Τάισον Ουόρντ, που απουσίασαν στα τελευταία παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 9-7, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ εξαιτίας της κακοκαιρίας στην Αττική. Από την άλλη πλευρά, η Βίρτους έχει ρεκόρ 8-9 και προέρχεται από οριακή ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα με 90-89, μετά από νικητήριο καλάθι του Τζάρεντ Μπάτλερ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Νωρίτερα, οι Ιταλοί είχαν φύγει νικητές από την έδρα της Παρτιζάν.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται πιο παραγωγικός επιθετικά, με μέσο όρο 87,9 πόντους ανά αγώνα, έναντι 81,6 της Βίρτους, ενώ υπερέχει και στα επιθετικά ριμπάουντ (12,1 έναντι 9,7). Αμυντικά, οι δύο ομάδες κινούνται σε παρόμοια επίπεδα.

Η αναμέτρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη για τους Πειραιώτες, οι οποίοι καλούνται να βρουν σταθερότητα και νίκες μακριά από το ΣΕΦ, ώστε να επιστρέψουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Παράλληλα, το παιχνίδι στην Ιταλία αποτελεί πρόβα ενόψει του ευρωπαϊκού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 2 Ιανουαρίου, για την 19η αγωνιστική της διοργάνωσης.

