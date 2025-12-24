# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Παναθηναϊκός: Ανεβαίνουν οι πιθανότητες παραμονής του Γιούρτσεβεν μετά το Κάουνας

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες εκτός έδρας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις Κάουνας με 85-92 στο παγωμένο Κάουνας, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «πράσινοι» ανέτρεψαν διαφορά 14 πόντων και πανηγύρισαν ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα.

Πέρα από τις καθοριστικές εμφανίσεις των Τσέντι Όσμαν και Τι Τζέι Σορτς, θετικό αποτύπωμα άφησε και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος σημείωσε 14 πόντους και μάζεψε 4 ριμπάουντ, δείχνοντας ενέργεια και διάθεση στο παρκέ.

Την ίδια ώρα, το θέμα της παραμονής του Τούρκου σέντερ παραμένει ανοιχτό, ωστόσο πλέον υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία. Παρότι μέχρι πρόσφατα το ενδεχόμενο αποχώρησής του ήταν έντονο, η καθημερινή του στάση και η προσπάθεια που καταβάλλει στις προπονήσεις και στους αγώνες εκτιμώνται ιδιαίτερα από το τεχνικό επιτελείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εμφάνισή του στο Κάουνας δεν αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα στις αποφάσεις της ομάδας. Αυτό που μετρά περισσότερο είναι η ξεκάθαρη επιθυμία του ίδιου του παίκτη να παραμείνει στο «τριφύλλι» και να διεκδικήσει τον ρόλο και τον χρόνο συμμετοχής του.

Παράλληλα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Άταμαν, δεν δείχνει διάθεση να προχωρήσει άμεσα σε νέες αλλαγές στο ρόστερ, ενώ μίλησε με θετικά λόγια για τον Γιούρτσεβεν και στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ομέρ Γιούρτσεβεν διαθέτει όρο αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του, ο οποίος ολοκληρώνεται σε περίπου δέκα ημέρες, με τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του να αναμένονται άμεσα.

