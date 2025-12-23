Παναθηναϊκός: Δοκιμάζεται στη Λιθουανία για την 18η αγωνιστική της Euroleague - Εκτός ο Σλούκας

Με στόχο να κλείσει το 2025 με ένα ακόμη μεγάλο «διπλό», ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε στο Κάουνας, όπου αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 20:00, με τους «πράσινους» να θέλουν να δώσουν συνέχεια στο εξαιρετικό σερί των τελευταίων αγωνιστικών και να μπουν στο νέο έτος με ψυχολογία νικητή, ενόψει και του ευρωπαϊκού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις αρχές Ιανουαρίου.

Με φόρα από δύο μεγάλες νίκες

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα στη διοργάνωση. Αρχικά επικράτησε της πρωταθλήτριας Ευρώπης Φενερμπαχτσέ με 77-81 στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στη συνέχεια νίκησε την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 στο Telekom Center Athens.

Με αυτές τις επιτυχίες, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 11-6 και στοχεύουν στο 3/3 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου.

Χωρίς Σλούκα στο Κάουνας

Στη Λιθουανία ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί χωρίς τον αρχηγό του, Κώστα Σλούκα, ο οποίος έμεινε στην Αθήνα λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, ακολουθώντας θεραπευτική αγωγή με στόχο να είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο προπονητής των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, αναμένεται να δώσει αυξημένο χρόνο συμμετοχής στους Τζέριαν Γκραντ και Τι Τζέι Σορτς, κάτι που έχει ήδη προαναγγείλει στις δηλώσεις του πριν την αναχώρηση της αποστολής.

Η εικόνα της Ζαλγκίρις

Η Ζαλγκίρις βρίσκεται στο 10-7 και με νίκη ισοβαθμεί με τον Παναθηναϊκό. Στην προηγούμενη αγωνιστική διέλυσε την Παρτιζάν με 109-68 στο Κάουνας, δείχνοντας πως παραμένει ιδιαίτερα δυνατή στην έδρα της.

Η λιθουανική ομάδα στηρίζεται επιθετικά στον Σιλβέιν Φρανσίσκο (17,1 πόντοι και 6,9 ασίστ μ.ο.), ενώ σημαντική είναι και η παρουσία του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος. Στη ρακέτα ξεχωρίζουν οι Μόουζες Ράιτ και Αζουόλας Τουμπέλις.

Τα στατιστικά που ξεχωρίζουν

Η Ζαλγκίρις σουτάρει με 38,9% από το τρίποντο και δέχεται 81,5 πόντους μ.ο. στην άμυνα, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι πιο παραγωγικός επιθετικά με 88,5 πόντους μ.ο., αλλά δέχεται περισσότερους (85,5 πόντους μ.ο.).

Οι διαιτητές του αγώνα

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Εμίλιο Πέρεθ, Γιακούμπ Ζαμοΐσκι και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να αποχαιρετήσει το 2025 με ακόμη ένα μεγάλο αποτέλεσμα εκτός έδρας και να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας της Euroleague, όπου κάθε νίκη αρχίζει να αποκτά ξεχωριστή σημασία.

