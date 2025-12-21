ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι επιλογές Λουτσέσκου και Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται στην Τούμπα στο μεγάλο ντέρμπι της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους δύο προπονητές να καταλήγουν στις αρχικές τους επιλογές λίγο πριν τη σέντρα.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν δυνατά στη μάχη του τίτλου. Το βασικό δίλημμα των τελευταίων ημερών αφορούσε την κορυφή της επίθεσης, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να επιλέγει τελικά τον Μύθου αντί του Τσάλοφ.

Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με Γεντβάι και Καλάμπρια στο αρχικό σχήμα, ενώ κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Κότσαρης, καθώς ο Λαφόν απουσιάζει λόγω συμμετοχής στο Κόπα Άφρικα. Ο Ράφα Μπενίτεθ ποντάρει σε ισορροπία και εμπειρία για ένα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι.

Οι αρχικές 11άδες

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου):

Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ):

Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

Το σκηνικό στην Τούμπα είναι θερμό, με το ντέρμπι να αναμένεται να κρίνει πολλά τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

