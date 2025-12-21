Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έκλεισε ο Greek Basketball League το 2025 για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 100-86 του μαχητικού Κολοσσού Ρόδου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πρώτο παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής, πανηγυρίζοντας το 11 στα 11 στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Πειραιά έχει ρεπό την επόμενη αγωνιστική και αποχαιρετά το έτος με το απόλυτο.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 41 πόντους, έχοντας 3/5 δίποντα, 9/14 τρίποντα και 8/8 βολές, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στη νίκη. Παράλληλα, το ματς είχε και… άρωμα πρεμιέρας, καθώς ο Μόντε Μόρις πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα», ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 8 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 22:17 συμμετοχής.

Ρεκόρ για Μπαρτζώκα, απουσίες για τον Ολυμπιακό

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν είχε στη διάθεσή του τον τραυματία Τόμας Γουόρντ, ενώ εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ, με τον τελευταίο να ταλαιπωρείται από κάκωση άκρου ποδός (δεξί).

Παράλληλα, ο Μπαρτζώκας έφτασε τους 209 αγώνες στον πάγκο του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα και έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του συλλόγου, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη (208).

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε ισορροπημένα, με τον Ολυμπιακό να προηγείται μέχρι και με 27-21, πριν ο Κολοσσός απαντήσει με σερί 10-0 και περάσει μπροστά στο σκορ. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +6 (38-32), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά με 47-45.

Στην τρίτη περίοδο, ο Ντόρσεϊ «άναψε φωτιές» με 3/3 τρίποντα, γράφοντας το 56-45, ενώ λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός ξέφυγε με διψήφια διαφορά (66-56). Το σκορ έφτασε στο 79-68 στο τέλος της τρίτης περιόδου και, παρά τη μείωση των Ροδιτών στην αρχή του τελευταίου δεκαλέπτου, οι Πειραιώτες διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν άνετα στη νίκη. Το φράγμα των 100 πόντων «έσπασε» με 2/2 βολές του Γιώργου Μπουρνελέ.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 47-45, 79-68, 100-86

