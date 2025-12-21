ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην Τούμπα, ΑΕΚ – ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια: Κυριακή-φωτιά στη Super League

Με τρεις αναμετρήσεις υψηλού βαθμολογικού ενδιαφέροντος συνεχίζεται σήμερα η 15η αγωνιστική της Super League, σε μια Κυριακή που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες τόσο στην κορυφή όσο και στη ζώνη της ουράς.

Το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας διεξάγεται στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά την ήττα στο Περιστέρι, βρίσκεται στην τρίτη θέση και θέλει πάση θυσία τη νίκη για να παραμείνει κοντά στην κορυφή. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός αναζητά αποτέλεσμα σε ένα ακόμη ντέρμπι, προκειμένου να μειώσει τη διαφορά του από τις πρώτες θέσεις και να διατηρήσει επαφή με τη διεκδίκηση.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια τεράστια ευκαιρία. Με έξι συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και μετά το εντυπωσιακό πέρασμα από το Αγρίνιο, η Ένωση φιλοξενεί τον ΟΦΗ και, εφόσον επιβεβαιώσει τον ρόλο του φαβορί, μπορεί να ανέβει μόνη πρώτη στη βαθμολογία. Ο ΟΦΗ, πάντως, έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία και στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικός.

Στη Λάρισα, η ΑΕΛ υποδέχεται τον Ατρόμητο σε ένα παιχνίδι με έντονη πίεση και για τις δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι «καίγονται» για τη νίκη, ενώ οι Περιστεριώτες, μετά το τρίποντο επί του ΠΑΟΚ, θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να πλησιάσουν την οχτάδα.

Η 15η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός.

Τα παιχνίδια της ημέρας (Super League)

17:30 ΑΕΛ – Ατρόμητος (COSMOTE SPORT 1 HD)

19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

21:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ (COSMOTE SPORT 1 HD)

Αθλητικές μεταδόσεις: Το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα

Η μέρα είναι γεμάτη αθλητική δράση, με το ντέρμπι της Τούμπας να ξεχωρίζει, ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και αγώνες από La Liga, Serie A, Premier League, Basket League, αλλά και το NBA.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες μεταδόσεις:

Ολυμπιακός – Κολοσσός (GBL)

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Premier League)

Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα (La Liga)

Χάιντενχαϊμ – Μπάγερν Μονάχου (Bundesliga)

Ατλάντα Χοκς – Σικάγο Μπουλς (NBA)

Η σημερινή Κυριακή αναμένεται καθοριστική για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, με βλέμματα στραμμένα στην Τούμπα και τη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου μπορεί να κριθούν πολλά για την υπόθεση τίτλος.

Διαβάστε ακόμα: Καβάλα – Παναθηναϊκός 1-2: Πρόκριση στους «8» με γκολ Ταμπόρδα και δύο αναγκαστικές αλλαγές