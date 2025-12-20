Με πρωταγωνιστές τους Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς, ο Παναθηναϊκός AKTOR λύγισε τον μαχητικό Ηρακλής με 97-82, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, μπροστά σε περίπου 10.000 φιλάθλους στο Telekom Center Athens.

Ο Ηρακλής, έχοντας στο πλευρό του και περίπου 300 οπαδούς του, στάθηκε ανταγωνιστικός για κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο, κοιτάζοντας στα μάτια τους «πράσινους» για 26 λεπτά. Ωστόσο, η ποιότητα και οι λύσεις του Παναθηναϊκού στην τελική ευθεία έκριναν την αναμέτρηση.

Το δίδυμο που έκανε τη διαφορά

Ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στη δράση 54 ημέρες μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο και έδειξε αμέσως τη σημασία του για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Ο Αμερικανός σέντερ μέτρησε 19 πόντους (8/10 δίποντα, 3/4 βολές), 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, δίνοντας σταθερότητα και σκορ κοντά στο καλάθι.

Εξίσου κομβικός ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, που –στην απουσία των Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν– πήρε την ομάδα στις πλάτες του, τελειώνοντας το ματς με 19 πόντους, 7 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 3 λάθη.

Από πλευράς Ηρακλή ξεχώρισε ο Τζάστιν Ράιτ-Φορμαν με 20 πόντους (4/4 τρίποντα), ενώ πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Κάιλ Φόστερ με 15 πόντους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νωθρά, με τον Ηρακλή να μπαίνει δυνατά και να προηγείται 10-18 στο πρώτο πεντάλεπτο, χάρη στη δημιουργία του Μωραΐτη και το σκοράρισμα του Ράιτ-Φορμαν. Η είσοδος του Χολμς άλλαξε τις ισορροπίες, με τους «πράσινους» να ισοφαρίζουν και να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 27-26.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν εντυπωσιακά από την περιφέρεια, φτάνοντας τα 10/17 τρίποντα (58%) στο πρώτο ημίχρονο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 52-51.

Στην τρίτη περίοδο ο Ηρακλής παρέμεινε κοντά στο σκορ έως το 26’20’’ (66-67), όμως εκεί ο Παναθηναϊκός έτρεξε σερί 9-0, χτίζοντας διαφορά ασφαλείας (75-67 στο 30’). Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι δεν κοίταξαν ξανά πίσω και έφτασαν άνετα στη νίκη.

Η βαθμολογική εικόνα

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Παναθηναϊκός AKTOR ανέβηκε στο 9-1, παραμένοντας σε τροχιά κορυφής, ενώ ο Ηρακλής υποχώρησε στο 4-6, έχοντας πάντως αφήσει θετικές εντυπώσεις με την ανταγωνιστική του εικόνα.

