Επίσημο: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάτρικ Μπέβερλι

Ο Πάτρικ Μπέβερλι ανήκει και επίσημα από σήμερα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του πολύπειρου Αμερικανού γκαρντ. Ο 36χρονος βρίσκεται στην Ελλάδα από την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου και, μετά την ολοκλήρωση όλων των τυπικών διαδικασιών, υπέγραψε το συμβόλαιό του, ενώ εκδόθηκε και το δελτίο του.

Εφόσον το αποφασίσει ο Γιούρι Ζντοβτς, ο Μπέβερλι ενδέχεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο αυριανό εντός έδρας παιχνίδι για την 11η αγωνιστική της Greek Basketball League, με αντίπαλο τον Πανιώνιο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Στην επίσημη τοποθέτησή της, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει ότι ο Πάτρικ Μπέβερλι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, τονίζοντας την εμπειρία και την ποιότητά του, αλλά και τη μακρά παρουσία του στο ΝΒΑ, όπου αγωνίστηκε για 11 σεζόν και μέτρησε 737 συμμετοχές σε κανονική περίοδο και πλέι οφ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην επανένωση του Αμερικανού γκαρντ με τον Γιούρι Ζντοβτς, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στη Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης την περίοδο 2011-13, αλλά και με τον Νίκο Μπουντούρη, με τον οποίο είχαν συνυπάρξει νωρίτερα στον Ολυμπιακό. Ο Μπέβερλι θα αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ με το νούμερο 21.

Ο Patrick Beverley είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ. Καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του #PAOK έναν σπουδαίο και πολύ ποιοτικό αθλητή, με τεράστια εμπειρία και περισσότερα από 700 παιχνίδια στο ΝΒΑ.

Welcome to the #PAOKfamily https://t.co/3mtMiNisiM — PAOK BC (@PAOKbasketball) December 19, 2025

Το προφίλ του Πάτρικ Μπέβερλι

Ο Πάτρικ Μπέβερλι γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1988 στο Σικάγο, έχει ύψος 1,88 μ. και αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ. Φοίτησε στο πανεπιστήμιο του Arkansas, όπου σε δύο σεζόν είχε κατά μέσο όρο 13 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ και 1,5 κλεψίματα σε 70 αγώνες.

Η πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία ήρθε τη σεζόν 2008-09 στην Ουκρανία με τη Dnipro, όπου σε 46 παιχνίδια μέτρησε 16,7 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ, συμμετείχε στο All Star Game του ουκρανικού πρωταθλήματος και κατέκτησε τον διαγωνισμό καρφωμάτων. Το καλοκαίρι του 2009 επιλέχθηκε στο Νο42 του NBA Draft από τους Los Angeles Lakers.

Τη σεζόν 2009-10 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό, καταγράφοντας συμμετοχές σε 22 αγώνες πρωταθλήματος και 19 στην Ευρωλίγκα, ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδας. Τον Ιανουάριο του 2011 μετακόμισε στη Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης, όπου ξεχώρισε, κατακτώντας το Κύπελλο Ρωσίας, αναδεικνυόμενος αμυντικός της χρονιάς στη VTB League, μέλος της καλύτερης πεντάδας, αλλά και MVP του Eurocup το 2012.

Τον Ιανουάριο του 2013 υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο στο ΝΒΑ με τους Houston Rockets, ανοίγοντας έναν κύκλο 11 σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αγωνίστηκε επίσης στους L.A. Clippers, Minnesota Timberwolves, L.A. Lakers, Chicago Bulls, Philadelphia 76ers και Milwaukee Bucks, κερδίζοντας τη φήμη ενός από τους κορυφαίους αμυντικούς της λίγκας. Ψηφίστηκε μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας του ΝΒΑ το 2017, ενώ το 2014 και το 2020 βρέθηκε στη δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα.

Τη σεζόν 2024-25 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Hapoel Tel Aviv, με την οποία αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια σε πρωτάθλημα Ισραήλ και Eurocup, συμμετέχοντας στην πορεία που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου και στην είσοδό της στην Ευρωλίγκα.

Ο ΠΑΟΚ προσθέτει στο ρόστερ του έναν παίκτη με τεράστια εμπειρία και έντονη προσωπικότητα, με την προσδοκία η παρουσία του Μπέβερλι να δώσει άμεσα ποιότητα και ένταση στο παιχνίδι της ομάδας.







