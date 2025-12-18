# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ολυμπιακός: Εκτός με Βιλερμπάν ο Μόντε Μόρις – Πότε αναμένεται το ντεμπούτο του

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 1 άτομα
Ολυμπιακός: Εκτός με Βιλερμπάν ο Μόντε Μόρις – Πότε αναμένεται το ντεμπούτο του

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από την παρουσία του Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της Media Day ενόψει της αναμέτρησης με τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Αμερικανό γκαρντ για το παιχνίδι της Ευρωλίγκας, καθώς το τεχνικό επιτελείο έχει αποφασίσει να μην επισπεύσει την επανένταξή του.

Σύμφωνα με τον προπονητή του Ολυμπιακού, ο Μόρις βρίσκεται σε καλή κατάσταση, παρά την απουσία του από αγωνιστική δράση τον τελευταίο μήνα. Τα εργομετρικά του, όπως τόνισε ο Μπαρτζώκας, είναι καλύτερα από το αναμενόμενο, γεγονός που δείχνει ότι δούλεψε σοβαρά το διάστημα που δεν αγωνιζόταν. Ωστόσο, δεν βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο ετοιμότητας των υπόλοιπων παικτών της ομάδας.

Ο στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι ο Μόντε Μόρις να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο ματς της Stoiximan GBL απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, την Κυριακή στις 13:00. Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός αναμένεται σταδιακά να μπει στο ροτέισον και να αποτελέσει ενεργό κομμάτι της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός, με προτεραιότητα τη σωστή διαχείριση και τη φυσική κατάσταση των παικτών του, επιλέγει να εντάξει τον Μόρις χωρίς ρίσκο, ώστε να είναι έτοιμος να προσφέρει στο απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Διαβάστε ακόμα: FIFA The Best: Κορυφαίος παίκτης του 2025 ο Οσμάν Ντεμπελέ

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ανακοινώνεται το όνομα πασίγνωστου τραγουδιστή – «Προσπάθησαν να με φιμώσουν», λέει ο 21χρονος καταγγέλλων
ShowBiz

Ανακοινώνεται το όνομα πασίγνωστου τραγουδιστή – «Προσπάθησαν να με φιμώσουν», λέει ο 21χρονος καταγγέλλων

Στη φυλακή η 16χρονη που μαχαίρωσε τη 14χρονη στην Κυψέλη – Δικογραφία και για τους γονείς της
Κοινωνία

Στη φυλακή η 16χρονη που μαχαίρωσε τη 14χρονη στην Κυψέλη – Δικογραφία και για τους γονείς της

Κωνσταντοπούλου: Πες μου θρασύδειλε τι είπες για τον πατέρα μου;
Πολιτική

Κωνσταντοπούλου: Πες μου θρασύδειλε τι είπες για τον πατέρα μου;

Θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική – Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο
Κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική – Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ – Πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός χάρτης
Πολιτική

Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ – Πώς διαμορφώνεται ο πολιτικός χάρτης