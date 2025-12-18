Ολυμπιακός: Εκτός με Βιλερμπάν ο Μόντε Μόρις – Πότε αναμένεται το ντεμπούτο του

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από την παρουσία του Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της Media Day ενόψει της αναμέτρησης με τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Αμερικανό γκαρντ για το παιχνίδι της Ευρωλίγκας, καθώς το τεχνικό επιτελείο έχει αποφασίσει να μην επισπεύσει την επανένταξή του.

Σύμφωνα με τον προπονητή του Ολυμπιακού, ο Μόρις βρίσκεται σε καλή κατάσταση, παρά την απουσία του από αγωνιστική δράση τον τελευταίο μήνα. Τα εργομετρικά του, όπως τόνισε ο Μπαρτζώκας, είναι καλύτερα από το αναμενόμενο, γεγονός που δείχνει ότι δούλεψε σοβαρά το διάστημα που δεν αγωνιζόταν. Ωστόσο, δεν βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο ετοιμότητας των υπόλοιπων παικτών της ομάδας.

Ο στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι ο Μόντε Μόρις να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο ματς της Stoiximan GBL απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, την Κυριακή στις 13:00. Από εκεί και πέρα, ο Αμερικανός αναμένεται σταδιακά να μπει στο ροτέισον και να αποτελέσει ενεργό κομμάτι της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός, με προτεραιότητα τη σωστή διαχείριση και τη φυσική κατάσταση των παικτών του, επιλέγει να εντάξει τον Μόρις χωρίς ρίσκο, ώστε να είναι έτοιμος να προσφέρει στο απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.

