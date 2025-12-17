Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0: Εύκολη νίκη και πρωτιά στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Ηρακλή, τον οποίο συνέτριψε με 6-0, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Παρά το εκτεταμένο rotation από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν στο ματς με σοβαρότητα και ένταση, καθαρίζοντας ουσιαστικά την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο.

Το σκορ άνοιξε στο 12ο λεπτό, όταν ο Γιαζίτσι με άψογο πλασέ από το ύψος της περιοχής έκανε το 1-0. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ηρακλής γλίτωσε προσωρινά το δεύτερο γκολ χάρη σε δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις του Νικοπολίδη σε προσπάθειες των Νασιμέντο και Γιάρεμτσουκ, όμως η πίεση των γηπεδούχων δεν άργησε να αποδώσει.

Στο 22′ ο Καλογερόπουλος, έπειτα από σέντρα του Γιαζίτσι και διπλή προσπάθεια, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει στον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό. Στο 40′ ο Ροντινέι εκμεταλλεύτηκε απόκρουση του Νικοπολίδη σε σουτ του Γιάρεμτσουκ και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 45′, ο Τσικίνιο με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ποντένσε διαμόρφωσε το 4-0 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, οι Πειραιώτες δεν χαλάρωσαν. Στο 51′ ο Ποντένσε έβγαλε κάθετη πάσα στον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ πέτυχε το 5-0, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού.

Ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε πέντε αλλαγές στο 68′, χωρίς να αλλάξει η εικόνα του αγώνα. Δύο λεπτά αργότερα, στο 70′, ήρθε και το έκτο γκολ, με τον Ρέτσο να σκοράρει στην επιστροφή του στη δράση, παίρνοντας την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι μετά από εκτέλεση φάουλ του Γιαζίτσι.

Το 6-0 έμεινε μέχρι το τέλος, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει ιδανικά τη League Phase και να περιμένει πλέον τον αντίπαλό του στα προημιτελικά.

- Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Μπότης, Ροντινέι (68′ Ταρέμι), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ορτέγκα (68′ Έσε), Σιπιόνι, Νασιμέντο, Γιαζίτσι, Τσικίνιο (68′ Βέζο), Ποντένσε (68′ Ρέτσος), Γιάρεμτσουκ (68′ Στρεφέτσα).

- Ηρακλής (Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Ουές, Σιδεράς, Δημητρίου (61′ Εραμούσπε), Βιτλής, Χάινριχ (61′ Παναγιωτίδης), Φοφανά, Τσιντώνης, Μωϋσίδης, Ντοβεντάν (61′ Κυνηγόπουλος), Ντουρμισάι (75′ Μάναλης).

