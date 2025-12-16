FIFA The Best: Κορυφαίος παίκτης του 2025 ο Οσμάν Ντεμπελέ

# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ πρόσθεσε ακόμη μία κορυφαία ατομική διάκριση στη συλλογή του, κατακτώντας το βραβείο FIFA The Best και αναδεικνυόμενος καλύτερος παίκτης του κόσμου για το 2025.

Ο Γάλλος επιθετικός επιβεβαίωσε με αυτόν τον τρόπο τη συνολικά εντυπωσιακή του χρονιά, καθώς μετά τη Χρυσή Μπάλα, ήρθε και η αναγνώριση από τη FIFA. Η περσινή σεζόν ήταν καθοριστική για τον Ντεμπελέ, ο οποίος αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της Παρί Σεν Ζερμέν, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του τρεμπλ.

Σε ατομικό επίπεδο, τα νούμερά του μιλούν από μόνα τους: 35 γκολ και 16 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, επιδόσεις που τον έφεραν στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και τον καθιέρωσαν ως τον πιο καθοριστικό παίκτη της χρονιάς.

Την ίδια ώρα, η Παρί Σεν Ζερμέν κυριάρχησε και στην καλύτερη ενδεκάδα του 2025, έχοντας συνολικά έξι εκπροσώπους. Στην κορυφαία 11άδα συμπεριλήφθηκαν οι Ντοναρούμα (ο οποίος από το καλοκαίρι αγωνίζεται στη Μάντσεστερ Σίτι), Χακίμι, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια και φυσικά ο ίδιος ο Ντεμπελέ.

Την ενδεκάδα συμπλήρωσαν οι Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Τζουντ Μπέλιγχαμ, Πέδρι, Κόουλ Πάλμερ και Λαμίν Γιαμάλ, σε μια επιλογή που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο και τον έντονο ανταγωνισμό της χρονιάς.

Η φετινή απονομή των FIFA The Best επιβεβαίωσε την αγωνιστική υπεροχή του Ντεμπελέ, αλλά και τη συνολική δυναμική της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία άφησε ξεκάθαρο το αποτύπωμά της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για το 2025.

