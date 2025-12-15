Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ο Όσμαν στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε

Δύσκολη αποστολή περιμένει τον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη, όπου την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου (19:45) αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στην Ulker Sports Arena, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της regular season της EuroLeague. Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Τουρκία με στόχο να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί των δύο συνεχόμενων ηττών.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε με ικανοποίηση τον Τσέντι Όσμαν να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στην αποστολή και να τίθεται στη διάθεσή του για την αναμέτρηση, σε αντίθεση με τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος παραμένει εκτός και δεν υπολογίζεται.

Ο Τούρκος φόργουορντ επιστρέφει στη δράση μετά τον τραυματισμό του, καθώς η τελευταία του συμμετοχή στη EuroLeague ήταν στις 20 Νοεμβρίου, στο παιχνίδι απέναντι στην Dubai Basketball, όπου είχε υποστεί διάστρεμμα. Μέχρι στιγμής στη φετινή διοργάνωση μετρά 13,4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ κατά μέσο όρο, σε 11 εμφανίσεις.

Η παρουσία του Όσμαν προσθέτει μία σημαντική λύση στο ροτέισον του Παναθηναϊκού, σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, όπου η ομάδα καλείται να δείξει αντίδραση και αγωνιστική συνέπεια απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.







