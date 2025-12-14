Ο Ολυμπιακός πέρασε με εμφατικό τρόπο από την έδρα του Περιστερίου, επικρατώντας με 105-62, όμως το παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε χωρίς ένταση. Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου σημειώθηκε φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και φίλαθλο της εξέδρας, με τον προπονητή των «ερυθρόλευκων» να τοποθετείται ανοιχτά μετά τη λήξη του αγώνα.

Αρχικά, ο τεχνικός του Ολυμπιακού στάθηκε καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι, δίνοντας συγχαρητήρια στο Περιστέρι για τη συνολική του εικόνα στη σεζόν και υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα με την οποία προσέγγισαν οι παίκτες του το παιχνίδι, παρά την κόπωση από το ταξίδι στη Βαρκελώνη και την έλλειψη προπονήσεων.

Όπως ανέφερε, το στοιχείο που τον ικανοποίησε περισσότερο ήταν η αμυντική προσήλωση για 40 λεπτά, αλλά και η συνεισφορά όλων των παικτών, με ειδική αναφορά στη διάθεση των Βεζένκοβ και Φουρνιέ στο πίσω μέρος του παρκέ. Τόνισε επίσης τη δημιουργία της ομάδας, επισημαίνοντας τις πολλές ασίστ και τη συνολική σοβαρότητα στην εκτέλεση του πλάνου.

Σε ερώτηση για το ρεκόρ νικών που ισοφάρισε, φτάνοντας την επίδοση του Γιάννη Ιωαννίδη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε με σεβασμό για τον «Ξανθό», τονίζοντας ότι πρόκειται για έναν μύθο του ελληνικού μπάσκετ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως στον Ολυμπιακό η αξία μετριέται μόνο μέσα από ομαδικές επιτυχίες και όχι ατομικά επιτεύγματα.

Αναφορά έκανε και στον Μόντε Μόρις, εξηγώντας ότι η προσαρμογή ενός νέου παίκτη στο απαιτητικό σύστημα της ομάδας χρειάζεται χρόνο, ειδικά σε μια περίοδο με συνεχόμενα παιχνίδια και ελάχιστες προπονήσεις. Όπως είπε, πρώτα θα αξιολογηθεί η φυσική του κατάσταση και στη συνέχεια το πότε μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως στο αγωνιστικό πλάνο.

Η πιο έντονη τοποθέτηση, ωστόσο, ήρθε όταν ρωτήθηκε για το φραστικό επεισόδιο με φίλαθλο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ξεκαθάρισε ότι είναι συνηθισμένος σε ύβρεις στα γήπεδα και πως αυτό από μόνο του δεν τον επηρεάζει. Εκείνο που τον ενόχλησε βαθιά, όπως είπε, ήταν ότι ο άνθρωπος που τον έβρισε χυδαία ήταν μεγάλος σε ηλικία και είχε δίπλα του μικρά παιδιά.

«Αυτό είναι θέμα παιδείας», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το να εκτοξεύονται ύβρεις σε απόσταση αναπνοής, μπροστά σε παιδιά 5–7 ετών, είναι κάτι που δεν τον ξενίζει, αλλά του προκαλεί αηδία. Τόνισε πως σε ένα παιχνίδι χωρίς πρόκληση, τέτοιες συμπεριφορές στέλνουν λάθος μηνύματα στις νεότερες γενιές.

Κλείνοντας, στάθηκε στο θετικό πρόσημο της παρουσίας παιδιών στα γήπεδα, τόσο στο Περιστέρι όσο και στο ΣΕΦ, υπογραμμίζοντας ότι η επαφή των μικρών φιλάθλων με το μπάσκετ αποτελεί το πιο ελπιδοφόρο στοιχείο για το μέλλον του αθλήματος.

