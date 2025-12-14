Με επιβλητική εμφάνιση στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», ο Ολυμπιακός πέρασε με 62-105 από την έδρα του Περιστερίου Betsson και διατήρησε το απόλυτο στο πρωτάθλημα (10/10 στη Stoiximan GBL). Πρωταγωνιστές για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ με ένα γεμάτο double-double (23 πόντοι, 11 ριμπάουντ) και ο Τόμας Γουόκαπ, που έκανε… σεμινάριο δημιουργίας με 16 ασίστ.

Οι γηπεδούχοι στάθηκαν ανταγωνιστικοί στο πρώτο δεκάλεπτο (23-22), όμως από το δεύτερο και μετά οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν κατακόρυφα ρυθμό και ένταση. Το ημίχρονο έκλεισε στο 35-50, ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός «έτρεξε» ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 44-82 και μετατρέποντας το παιχνίδι σε τυπική διαδικασία.

Η υπεροχή του Ολυμπιακού αποτυπώθηκε και στα επιμέρους στατιστικά: 28-44 οι πόντοι στη ρακέτα, 28-44 οι πόντοι των αναπληρωματικών, 4-21 στον αιφνιδιασμό και 33 ασίστ συνολικά, απέναντι σε μόλις 11 του Περιστερίου. Αυτή ήταν η πέμπτη «100άρα» των Πειραιωτών στο φετινό πρωτάθλημα.

Για το Περιστέρι Betsson, που υποχώρησε στο 5-4, ξεχώρισαν ο Νίκολς με 13 πόντους και ο Καρντένας με 10, σε ένα βράδυ όπου η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το μέγεθος και τη φυσική υπεροχή του αντιπάλου.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στα δύο εντός έδρας παιχνίδια της EuroLeague με Βαλένθια (16/12, 21:15) και Βιλερμπάν (19/12, 21:15) στο ΣΕΦ, ενώ το Περιστέρι έχει μπροστά του την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ντιναμό Σάσαρι (17/12, 20:00) για το FIBA Europe Cup.

Δεκάλεπτα: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105

Διαιτητές: Καρπάνος, Τεφτίκης, Λιαρομμάτης

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13, Καρντένας 10, Άμπερκρομπι 10, Φαν Τούμπεργκεν 7, Πετράκης 7, Πέιν 4, Μουράτος 4, Χάρις 4, Κακλαμανάκης 3.



Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Βεζένκοβ 23, Πίτερς 15, Παπανικολάου 11, Ντόρσεϊ 10, Μιλουτίνοβ 9, Γουόκαπ 8, Νιλικίνα 8, Λι 7, Χολ 6, Αντετοκούνμπο 2.

