ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Πάτρικ Μπέβερλι για ιατρικά και υπογραφή

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες με το 87-97 επί του Αμαρουσίου εκτός έδρας και κινείται άμεσα για την ολοκλήρωση ακόμη μίας μεταγραφής. Ο Πάτρικ Μπέβερλι αναμένεται το βράδυ της Κυριακής (14/12) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ασπρόμαυρους».

Η άφιξη του Αμερικανού γκαρντ αποτελεί το τρίτο κομμάτι του μεταγραφικού πλάνου που είχε θέσει ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, στην πρώτη του παρουσία στην PAOK Sports Arena ως νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Τα δύο πρώτα ονόματα, Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν, έχουν ήδη υπογράψει, ανακοινωθεί και έκαναν αισθητή την παρουσία τους στη νίκη επί του Αμαρουσίου.

Με τη συμφωνία με τον Μπέβερλι να έχει «κλειδώσει», ο παίκτης θα περάσει τη Δευτέρα (15/12) τις απαραίτητες εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο και θα τεθεί στη διάθεση του Γιούρι Ζντοβτς.

Ο 36χρονος γκαρντ διαθέτει πλούσια εμπειρία από το NBA, όπου αγωνίστηκε για 12 χρόνια φορώντας τις φανέλες των Ρόκετς, Κλίπερς, Τίμπεργουλβς, Λέικερς, Μπουλς, Σίξερς και Μπακς. Στη μέχρι τώρα καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα είχε κατά μέσο όρο 8,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ, στοιχεία που προσθέτουν ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.

Η μεταγραφική κινητικότητα των «ασπρόμαυρων» συνεχίζεται, με τον σύλλογο να δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να ενισχυθεί άμεσα και ουσιαστικά, ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Διαβάστε ακόμα: Χάος στην Ινδία με την παρουσία του Μέσι: Οργισμένοι οπαδοί «εισέβαλαν» στο γήπεδο