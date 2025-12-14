Άρης – Ολυμπιακός: Ντέρμπι κορυφής στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (14/12/2025, 20:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε μία αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Το παιχνίδι συγκεντρώνει έντονο βαθμολογικό και αγωνιστικό ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται σε διαφορετική φάση της σεζόν, αλλά με ισχυρά κίνητρα.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός προέρχεται από επτά συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με στόχο να διατηρηθεί μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μικρό προβάδισμα έναντι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και γνωρίζουν ότι ένα θετικό αποτέλεσμα σε ένα παραδοσιακά δύσκολο γήπεδο μπορεί να αποδειχθεί κομβικό στη μάχη του τίτλου.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης αναζητά αντίδραση και βαθμολογική ανάσα. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μόλις μία νίκη στα τελευταία εννέα παιχνίδια πρωταθλήματος και θέλουν ένα αποτέλεσμα που θα αλλάξει το κλίμα, μετά και την πρόσφατη ήττα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Απουσίες και αγωνιστικά δεδομένα

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τους Μπιανκόν, Ρέτσο και Ροντινέι, ενώ ο Άρης έχει σημαντικές απουσίες, καθώς δεν υπολογίζονται οι Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Μεντίλ και Δώνης.

Η προϊστορία του ντέρμπι

Η ιστορία των αναμετρήσεων Άρη – Ολυμπιακού είναι πλούσια και ισορροπημένη. Αυτή θα είναι η 67η φορά που οι δύο ομάδες συναντιούνται στη Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα. Στις προηγούμενες 66 αναμετρήσεις, ο Ολυμπιακός έχει 23 νίκες, ο Άρης 20, ενώ 23 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, με συνολικό απολογισμό τερμάτων 68-79.

Αξιοσημείωτο είναι ότι έξι από τα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια ολοκληρώθηκαν με σκορ 2-1, γεγονός που δείχνει πόσο κλειστές και αμφίρροπες είναι συνήθως οι αναμετρήσεις τους.

Πού θα δείτε το παιχνίδι

Το ντέρμπι Άρης – Ολυμπιακός θα μεταδοθεί ζωντανά στις 20:00 από το Novasports Prime, αποτελώντας το highlight της αγωνιστικής και ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος.

Με την κορυφή της βαθμολογίας και το γόητρο να βρίσκονται στο τραπέζι, το «Κλεάνθης Βικελίδης» αναμένεται να φιλοξενήσει ένα ντέρμπι με ένταση, ρυθμό και ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της Super League.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της Κυριακής

Πέρα από το μεγάλο ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης», πλούσιο είναι το πρόγραμμα της Κυριακής (14/12) και στα υπόλοιπα γήπεδα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στη Stoiximan Super League, ο Παναιτωλικός υποδέχεται την ΑΕΚ στις 17:30, ενώ στις 18:00 ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Το αγωνιστικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 21:00 με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ.

Στη Super League 2, η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει τον Αστέρα Aktor στις 14:00, ενώ έντονο ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει και στο μπάσκετ, με το Μαρούσι – ΠΑΟΚ (13:00) και το Περιστέρι – Ολυμπιακός (16:00) για τη Stoiximan GBL.

Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, τα παιχνίδια Μίλαν – Σασουόλο και Ουντινέζε – Νάπολι στη Serie A, Άγιαξ – Φέγενορντ στην Eredivisie, Μπάγερν Μονάχου – Μάιντς και Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ στη Bundesliga, καθώς και οι αναμετρήσεις Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι και Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ στην Premier League. Το πρόγραμμα της ημέρας κλείνει με το Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga.

