Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της φετινής Stoiximan GBL πρόσφεραν Ηρακλής και Άρης Betsson το απόγευμα του Σαββάτου (13/12), με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν νικητές από το Ιβανώφειο με 82-80, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

Σε μια καυτή ατμόσφαιρα και με το παιχνίδι να κρίνεται μέχρι το τελευταίο σουτ, ο Μπράις Τζόουνς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Άρη Betsson, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 26 πόντους, έχοντας εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Καθοριστική αποδείχθηκε και η ψυχραιμία των Αμίν Νουά και Αρνόλντας Κουλμπόκα στα κρίσιμα σημεία.

Ο Άρης Betsson ανέβηκε στο 4-5 (2-2 εντός, 2-3 εκτός έδρας), αντέχοντας την πίεση παρά τα εννέα λάθη στο φινάλε. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής υποχώρησε επίσης στο 4-5 (2-3 εντός, 2-2 εκτός), πληρώνοντας ένα καθοριστικό λάθος στην πιο κρίσιμη στιγμή.

Οι γηπεδούχοι είχαν σε εξαιρετική βραδιά τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν και τον ΝτιΤζέι Φάντερμπερκ, όμως στο 80-81, στην επαναφορά της μπάλας, υπέπεσαν σε λάθος. Ο Άντζουσιτς κέρδισε φάουλ και με μία εύστοχη βολή διαμόρφωσε το 80-82.

Στην τελευταία επίθεση, ο Ράιτ-Φόρμαν πήρε την ευθύνη από τα 6,75 μ., όμως το σουτ βρήκε σίδερο, με το Ιβανώφειο να παγώνει στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα

16-21, 37-39, 55-56, 80-82

Επόμενοι αγώνες

Στην 11η αγωνιστική, ο Ηρακλής θα αγωνιστεί στο Telekom Center Athens (20/12, 18:15), ενώ ο Άρης Betsson θα υποδεχθεί το Περιστέρι Betsson την ίδια ημέρα και ώρα.

Ένα ντέρμπι που επιβεβαίωσε γιατί τα παιχνίδια στο Ιβανώφειο παραμένουν από τα πιο απαιτητικά της λίγκας, με τον Άρη Betsson να φεύγει με ένα διπλό που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

