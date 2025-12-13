# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Δραματικό φινάλε στο Ιβανώφειο: Ηρακλής – Άρης 80-82 σε ματς θρίλερ

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 35 άτομα
Δραματικό φινάλε στο Ιβανώφειο: Ηρακλής – Άρης 80-82 σε ματς θρίλερ

Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της φετινής Stoiximan GBL πρόσφεραν Ηρακλής και Άρης Betsson το απόγευμα του Σαββάτου (13/12), με τους φιλοξενούμενους να φεύγουν νικητές από το Ιβανώφειο με 82-80, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.

Σε μια καυτή ατμόσφαιρα και με το παιχνίδι να κρίνεται μέχρι το τελευταίο σουτ, ο Μπράις Τζόουνς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Άρη Betsson, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 26 πόντους, έχοντας εξαιρετική αποτελεσματικότητα. Καθοριστική αποδείχθηκε και η ψυχραιμία των Αμίν Νουά και Αρνόλντας Κουλμπόκα στα κρίσιμα σημεία.

Ο Άρης Betsson ανέβηκε στο 4-5 (2-2 εντός, 2-3 εκτός έδρας), αντέχοντας την πίεση παρά τα εννέα λάθη στο φινάλε. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής υποχώρησε επίσης στο 4-5 (2-3 εντός, 2-2 εκτός), πληρώνοντας ένα καθοριστικό λάθος στην πιο κρίσιμη στιγμή.

Οι γηπεδούχοι είχαν σε εξαιρετική βραδιά τον Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν και τον ΝτιΤζέι Φάντερμπερκ, όμως στο 80-81, στην επαναφορά της μπάλας, υπέπεσαν σε λάθος. Ο Άντζουσιτς κέρδισε φάουλ και με μία εύστοχη βολή διαμόρφωσε το 80-82.

Στην τελευταία επίθεση, ο Ράιτ-Φόρμαν πήρε την ευθύνη από τα 6,75 μ., όμως το σουτ βρήκε σίδερο, με το Ιβανώφειο να παγώνει στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα
16-21, 37-39, 55-56, 80-82

Επόμενοι αγώνες
Στην 11η αγωνιστική, ο Ηρακλής θα αγωνιστεί στο Telekom Center Athens (20/12, 18:15), ενώ ο Άρης Betsson θα υποδεχθεί το Περιστέρι Betsson την ίδια ημέρα και ώρα.

Ένα ντέρμπι που επιβεβαίωσε γιατί τα παιχνίδια στο Ιβανώφειο παραμένουν από τα πιο απαιτητικά της λίγκας, με τον Άρη Betsson να φεύγει με ένα διπλό που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Διαβάστε ακόμα: Χάος στην Ινδία με την παρουσία του Μέσι: Οργισμένοι οπαδοί «εισέβαλαν» στο γήπεδο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Silver Alert για τον Αλέξη Τσικόπουλο
Κοινωνία

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στα Χανιά: Silver Alert για τον Αλέξη Τσικόπουλο

Φως στο Τούνελ: Στο εδώλιο ο ύποπτος 16 χρόνια μετά την δολοφονία της Τζιν Χάνλον. Το ημερολόγιο της μίλησε
Κοινωνία

Φως στο Τούνελ: Στο εδώλιο ο ύποπτος 16 χρόνια μετά την δολοφονία της Τζιν Χάνλον. Το ημερολόγιο της μίλησε

Διακοπές Χριστουγέννων: Πότε κλείνουν τα σχολεία για το 2025 και πότε επιστρέφουν οι μαθητές
Κοινωνία

Διακοπές Χριστουγέννων: Πότε κλείνουν τα σχολεία για το 2025 και πότε επιστρέφουν οι μαθητές

Φοινικούντα: Μαρτυρίες που «δείχνουν» εσωτερική εμπλοκή στο διπλό φονικό – Στο επίκεντρο η περιουσία
Κοινωνία

Φοινικούντα: Μαρτυρίες που «δείχνουν» εσωτερική εμπλοκή στο διπλό φονικό – Στο επίκεντρο η περιουσία

Οικονομική ασφυξία και ενεργειακή φτώχεια: Έξι στους δέκα Έλληνες οριακά τα βγάζουν πέρα
Οικονομία

Οικονομική ασφυξία και ενεργειακή φτώχεια: Έξι στους δέκα Έλληνες οριακά τα βγάζουν πέρα