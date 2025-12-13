Χάος στην Ινδία με την παρουσία του Μέσι: Οργισμένοι οπαδοί «εισέβαλαν» στο γήπεδο

Αναστάτωση προκάλεσε στην Καλκούτα της Ινδίας η παρουσία του Λιονέλ Μέσι στο γήπεδο «Salt Lake», στο πλαίσιο της περιοδείας «GOAT». Η προσδοκία χιλιάδων φιλάθλων να δουν από κοντά τον Αργεντινό σταρ μετατράπηκε σε οργή, όταν έγινε γνωστό ότι η παραμονή του στον χώρο θα ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.

Ο Μέσι έφτασε στο γήπεδο, έκανε έναν σύντομο γύρο χαιρετώντας τον κόσμο και αποχώρησε περίπου 10 με 20 λεπτά αργότερα, χωρίς να συμμετάσχει σε κάποια αγωνιστική δράση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα και το πρακτορείο ANI, η εικόνα του περικυκλωμένου από πολιτικούς και αξιωματούχους ποδοσφαιριστή, χωρίς ουσιαστική επαφή με τους φιλάθλους, λειτούργησε ως πυροδότης έντασης.

Λίγο μετά την αποχώρησή του, ομάδες εξαγριωμένων οπαδών εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν καθίσματα να σπάνε, σκηνές να γκρεμίζονται και αντικείμενα να εκσφενδονίζονται εντός του γηπέδου, ενώ κάποιοι πέρασαν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Η απογοήτευση αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στις δηλώσεις φιλάθλων που βρέθηκαν στο στάδιο. Ένας 38χρονος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Απολύτως απαίσιο γεγονός. Ήρθε μόνο για 10 λεπτά. Όλοι οι ηγέτες και οι υπουργοί τον περικύκλωσαν. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Δεν εκτέλεσε ούτε ένα πέναλτι. Ήρθε για 10 λεπτά και έφυγε. Τόσα πολλά χρήματα, συναισθήματα και χρόνος χαμένος. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα…»

???????????????????? ???????????????????? in India ????????



80k packed stadium in Kolkata as Messi continues his tour through the country ????️????



???? @ddsportschannel pic.twitter.com/40iye4hMtf — 433 (@433) December 13, 2025

Αντίστοιχα, άλλος φίλαθλος δήλωσε στο ANI:

«Μόνο αξιωματούχοι και παράγοντες περικύκλωναν τον Μέσι. Γιατί μας κάλεσαν τότε. Πήραμε ένα εισιτήριο για 12 χιλιάδες ρουπίες (σ.σ. 132,51 δολάρια), αλλά δεν μπορέσαμε καν να δούμε το πρόσωπό του».

" Only leaders and actors were surrounding Messi...Why did they call us then... We have got a ticket for 12 thousand, but we were not even able to see his face"



- Angry fan who bought tickets for 12K

pic.twitter.com/ET5dgAsNWN — The Khel India (@TheKhelIndia) December 13, 2025

Η υπόθεση έλαβε και πολιτικές διαστάσεις, με την πρωθυπουργό της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί, να παρεμβαίνει δημόσια. Σε ανάρτησή της στο Χ ανέφερε:

«Είμαι βαθιά αναστατωμένη και σοκαρισμένη από την κακοδιαχείριση που παρατηρήθηκε σήμερα στο στάδιο της Σολτ Λέικ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον Λιονέλ Μέσι, καθώς και από όλους τους λάτρεις του αθλητισμού και τους οπαδούς του, για το ατυχές περιστατικό. Συστήνω μια εξεταστική επιτροπή, που θα διεξάγει λεπτομερή έρευνα για το περιστατικό, θα εντοπίσει τους υπεύθυνους και θα προτείνει μέτρα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών στο μέλλον».

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην Ινδία στο πλαίσιο μιας πολυήμερης περιοδείας που περιλαμβάνει εκδηλώσεις, σεμινάρια για νέους, τουρνουά πάντελ και φιλανθρωπικές δράσεις σε Καλκούτα, Χαϊντεραμπάντ, Βομβάη και Νέο Δελχί. Ωστόσο, τα όσα συνέβησαν στο «Salt Lake» ανέδειξαν σοβαρά ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης προσδοκιών, σκιάζοντας την έναρξη του tour.

Διαβάστε ακόμα: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ: 8ο sold out στη Euroleague – Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια 9 μέρες πριν