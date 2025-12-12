Ολυμπιακός: Πότε φτάνει στην Αθήνα ο Μόντε Μόρις – Η ώρα άφιξης του

Η αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του Μόντε Μόρις στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει, με τον Ολυμπιακό να ετοιμάζεται να εντάξει και τυπικά στο ρόστερ του τον νέο του πόιντ γκαρντ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, ο 30χρονος Αμερικανός (1,88 μ.) αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το πρωί της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου, στις 09:55, ταξιδεύοντας με πτήση από τη Νέα Υόρκη, αφού πρώτα αναχωρήσει από το Ντιτρόιτ.

Με την άφιξή του στην Αθήνα, ο Μόντε Μόρις θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα προπονήσεων του Ολυμπιακού. Στόχος των Πειραιωτών είναι ο έμπειρος γκαρντ να τεθεί άμεσα στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου ενόψει της διπλής εβδομάδας της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του δύο εντός έδρας αναμετρήσεις, αντιμετωπίζοντας τη Βαλένθια την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 21:15 και τη Βιλερμπάν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, επίσης στις 21:15.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μόντε Μόρις, με σημαντική παρουσία στο ΝΒΑ σε ομάδες όπως οι Νάγκετς, Τίμπεργουλβς, Γουίζαρντς, Σανς και Πέισερς, έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, ενισχύοντας την περιφερειακή γραμμή των «ερυθρόλευκων» σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.

