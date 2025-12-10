Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ: Οι Τούρκοι οπαδοί ζητούν τη φανέλα με τα μάτια του Κεμάλ στον αγώνα της Πέμπτης

Οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, επιθυμούν η ομάδα τους να εμφανιστεί με τη φανέλα που φέρει τα μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ στον αγώνα της Πέμπτης (11/12) απέναντι στην ΑΕΚ, για το Europa Conference League.

Η αναμέτρηση εντάσσεται στην 5η και προτελευταία αγωνιστική της League Phase. Η Σάμσουνσπορ βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 10 βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ ακολουθεί, τρεις βαθμούς πίσω. Το παιχνίδι αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον, με τον Μάρκο Νίκολιτς να υπογραμμίζει ότι η Ένωση οφείλει να είναι απόλυτα προετοιμασμένη για «μεγάλη μάχη».

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, οι φίλοι της Σάμσουνσπορ επαναφέρουν το ίδιο αίτημα που είχαν και το καλοκαίρι, στα προκριματικά του Europa League απέναντι στον Παναθηναϊκό: να φορεθεί η ειδική φανέλα με τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Τότε, η UEFA δεν είχε επιτρέψει την εμφάνιση με τη συγκεκριμένη φανέλα και, όπως μεταδίδεται, δεν αναμένεται να αλλάξει στάση. Για τον λόγο αυτό, οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η Σάμσουνσπορ δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αυτό, ώστε να αποφύγει πιθανή τιμωρία από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

