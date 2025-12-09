Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ: 8ο sold out στη Euroleague – Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια 9 μέρες πριν

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το 8ο sold out της φετινής σεζόν στη Euroleague, καθώς τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που θα διεξαχθεί στις 18 Δεκεμβρίου, εξαντλήθηκαν εννέα ημέρες πριν από το τζάμπολ.

Οι φίλοι των «πράσινων» συνεχίζουν να στηρίζουν τη φετινή προσπάθεια με εντυπωσιακό τρόπο, γεμίζοντας σταθερά το ΟΑΚΑ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η μοναδική εξαίρεση μέχρι σήμερα ήταν η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ντουμπάι BC, στην οποία δεν σημειώθηκε sold out.

Με το παιχνίδι απέναντι στη Χάποελ να προστίθεται επίσημα στη λίστα των εξαντλημένων αγώνων από την Τρίτη (9/12), όλα τα υπόλοιπα ματς του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ για τη Euroleague μέχρι στιγμής έχουν γίνει σε κατάμεστο γήπεδο.

Η αναμέτρηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί κι ένα από τα κορυφαία παιχνίδια της αγωνιστικής, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

SOLD OUT ????????



The full-house streak continues, thanks to you #PAOFans! ☘️



CAN’T WAIT to play in front of you once again! #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/v4w2sTHyWV — Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 9, 2025

Διαβάστε ακόμα: Κλήρωση Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι όμιλοι του παγκοσμίου κυπέλλου