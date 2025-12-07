ΑΕΛ – Παναθηναϊκός 2-2: Γκολ στο 90+9', πάγωσε το Τριφύλλι

Ένα συγκλονιστικό ματς στη Λάρισα ολοκληρώθηκε με δραματικό φινάλε, καθώς η ΑΕΛ Novibet κατάφερε να «χτυπήσει» στο φινάλε και να αποσπάσει ισοπαλία 2-2 από τον Παναθηναϊκό, σε αναμέτρηση για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το πέναλτι στο 90+9’, το οποίο προήλθε από μαρκάρισμα του Μλαντένοβιτς στον Πασά, έφερε το τελικό σκορ και στέρησε από τους «πράσινους» μια νίκη που έμοιαζε εξασφαλισμένη.

Ματς υψηλού ρυθμού – Προβάδισμα και άμεση απάντηση

Στην AEL FC ARENA, ο ρυθμός ήταν καλός από νωρίς. Η πρώτη προειδοποίηση ήρθε στο 12’ για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέ να δοκιμάζει, όμως ο Αναγνωστόπουλος είπε «όχι». Η ΑΕΛ Novibet άνοιξε το σκορ στο 37’, εκμεταλλευόμενη λάθος του Μλαντένοβιτς. Ο Στάικος έκλεψε, ο Γκαράτε σούταρε, ο Κότσαρης απέκρουσε, όμως ο Πέρες πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε για το 1-0.

Το Τριφύλλι αντέδρασε γρήγορα και στο 44’ ο Καλάμπρια, έπειτα από σέντρα του Μλαντένοβιτς, εκτέλεσε με κεφαλιά για το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι

Οι γηπεδούχοι πλησίασαν δεύτερο γκολ στο 51’ με τον Χατζηστραβό, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Ο Παναθηναϊκός ανέβασε τις γραμμές του και στο 70’ απέκτησε προβάδισμα από την άσπρη βούλα. Μετά από παρέμβαση VAR στο μαρκάρισμα του Φερίγκρα στον Ζαρουρί, ο Μπακασέτας εκτέλεσε εύστοχα για το 1-2, δίνοντας προσωρινή λύτρωση.

Οι «βυσσινί» συνέχισαν να ψάχνουν αντίδραση και απείλησαν με κεφαλιά του Πασά στο 85’, ενώ οι πράσινοι λίγο πριν το φινάλε είχαν τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Τετέ στο 88’, αλλά ο Αναγνωστόπουλος κράτησε την ομάδα του ζωντανή.

Το φινάλε – σοκ στο 90+9’

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε στις καθυστερήσεις. Στο 90+4’ το VAR κάλεσε ξανά τον Ευαγγέλου, ο οποίος καταλόγισε πέναλτι για τράβηγμα φανέλας του Μλαντένοβιτς στον Πασά. Ο επιθετικός της ΑΕΛ Novibet ανέλαβε την εκτέλεση στο 90+9’, νίκησε τον Κότσαρη και έγραψε το τελικό 2-2, βάζοντας «φρένο» στον Παναθηναϊκό.

Ενδεκάδες

ΑΕΛ NOVIBET:

Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (64’ Κοβάσεβιτς), Δεληγιαννίδης, Ηλιάδης (64’ Παπαγεωργίου), Τσάκλα, Φερίγκρα, Πέρες (75’ Σουρλής), Στάικος, Γκαράτε, Αντράντα (75’ Ατανάσοβ), Χατζηστραβός (81’ Πασάς)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ:

Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας (80’ Τζούριτσιτς), Ζαρουρί (80’ Ντέσερς), Τετέ (90+11’ Γέντβαϊ), Σβιντέρσκι (58’ Πάντοβιτς)

Διαβάστε ακόμα: Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: Πρωταθλητής χειμώνα με πρωταγωνιστή Ελ Κααμπί