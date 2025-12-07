Σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε μονόλογο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 110-66 του Πανιωνίου για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να κλέβει την παράσταση. Ο Έλληνας φόργουορντ έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της καριέρας του, τελειώνοντας τον αγώνα με 40 πόντους και το απίστευτο 12/19 τρίποντα.

Μετά το αρχικό ισορροπημένο πεντάλεπτο, οι «πράσινοι» πάτησαν γκάζι. Η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 30-21, με τον Πανιώνιο να προσπαθεί να μείνει κοντά αλλά χωρίς επιτυχία. Η διαφορά άνοιξε για πρώτη φορά σε διψήφιο επίπεδο στο 14’ (39-28) και μέχρι το ημίχρονο είχε φτάσει στο +19 (53-34).

Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν καταλυτικό. Ο Παναθηναϊκός μπήκε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, έτρεξε, εκτέλεσε και εκτόξευσε την απόσταση στο 87-46 στο 30’, με τον Ρογκαβόπουλο να συνεχίζει ασταμάτητος από τα 6.75.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο φινάλε. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ, «καθαρίζοντας» το ματς με το τελικό 110-66 και επιστρέφοντας δυναμικά μετά την απρόσμενη ήττα από τη Βαλένθια στην Euroleague.

Ο Ρογκαβόπουλος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και το όνομά του συνόδευσε κάθε highlight της αναμέτρησης — μία εμφάνιση που δύσκολα περνάει απαρατήρητη.

