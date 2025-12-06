# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: Πρωταθλητής χειμώνα με πρωταγωνιστή Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο στην κορυφή, επικρατώντας με 3-0 του ΟΦΗ, σε ένα ματς όπου ο Ελ Κααμπί σκόραρε δύο φορές, οδηγώντας την ομάδα στον τίτλο του «πρωταθλητή χειμώνα». Το τρίτο γκολ πέτυχε ο Στρεφέτσα, σημειώνοντας το πρώτο του στη σεζόν.

Με καθαρό σκορ, ρυθμό και σωστή διαχείριση ενόψει του αγώνα Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν αυτό που ήθελαν: νίκη, βαθμούς και ξεκούραση.

Πώς ήρθε το ματς
Από τα πρώτα λεπτά ο Ολυμπιακός πήρε μέτρα στο γήπεδο και δημιούργησε ευκαιρίες.

Στο 13’ ο Ταρέμι άγγιξε το 1-0, αλλά ο Κρίζμανιτς απομάκρυνε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.
Στο 15’ κεφαλιά του Μπιανκόν σταμάτησε στον Λίλο, ο οποίος είπε «όχι» και στο πλασέ του Μάρτινς στο 19’.

Η πίεση όμως απέδωσε. Στο 33’, μετά από κόρνερ του Στρεφέτσα, ο Ελ Κααμπί με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι έγραψε το 1-0.
Πριν τελειώσει το ημίχρονο, ο Ροντινέι σέρβιρε, ο Μαροκινός φορ πήδηξε ψηλά και με κεφαλιά στο 40’ έκανε το 2-0 — φτάνοντας τα 15 γκολ στη χρονιά, συνεχίζοντας το εκπληκτικό του σερί.

Το 2ο μέρος – σφράγισμα και… διαχείριση
Ο ΟΦΗ μπήκε με αλλαγές από τον Κόντη, ψάχνοντας αντίδραση. Η πρώτη ουσιαστική τελική ήρθε στο 61’ με τον Θεοδοσουλάκη, όμως ο Τζολάκης κράτησε το μηδέν.

Και στη φάση που θα μπορούσε να γίνει το 2-1, έγινε το 3-0.
Στο 63’ μετά από μεγάλο λάθος του Λίλο, ο Στρεφέτσα βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ και τελείωσε τη φάση για το τελικό 3-0, βρίσκοντας και το πρώτο του φετινό τέρμα.

Από εκείνο το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός χαμήλωσε ρυθμό, διατηρώντας ενέργεια και έλεγχο. Θα μπορούσε μάλιστα να φτάσει και σε τέταρτο γκολ στο 81’, όμως ο Γιαζίτσι έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι ύστερα από επέμβαση του τερματοφύλακα.

Οι ενδεκάδες

Ολυμπιακός (Λουίς Μεντιλίμπαρ):
Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν (67’ Καλογερόπουλος), Πιρόλα, Ορτέγκα, Στρεφέτσα, Έσε (74’ Γκαρθία), Μουζακίτης, Μάρτινς (67’ Γιαζίτσι), Ταρέμι (74’ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί (67’ Γιάρεμτσουκ)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης):
Λίλο, Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Λιούις (85’ Καινουργιάκης), Καραχάλιος (76’ Βούκοτιτς), Μπαΐνοβιτς (46’ Χατζηθεοδωρίδης), Ανδρούτσος, Θεοδοσουλάκης (71’ Ράκονιατς), Νους (46’ Σενγκέλια), Φούντας

