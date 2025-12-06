Καμπανάκι από Αταμάν: Βίντεο δύο ωρών και σκληρή προπόνηση στον Παναθηναϊκό – Εκτός προπόνησης ο Ναν

Η ήττα από τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ δεν πέρασε στα «ψιλά» για τον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Αταμάν να αντιδρά έντονα και να ανεβάζει… στροφές στη δουλειά της επόμενης ημέρας. Ο Τούρκος προπονητής, απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας και τη διακοπή του νικηφόρου σερί, συγκέντρωσε τους παίκτες και έδειξε ξεκάθαρα πως δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα να περάσει χωρίς διορθώσεις.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλάμβανε αρχικά δίωρη προβολή βίντεο με ανάλυση λαθών και στιγμών που κόστισαν το παιχνίδι, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε προπόνηση υψηλής έντασης διάρκειας δύο ωρών. Ο Αταμάν ήθελε να στείλει μήνυμα πειθαρχίας και επαναφοράς στο επίπεδο που απαιτεί ο ίδιος και η Euroleague.

Απουσίασε μόνο ο Κέντρικ Ναν, που ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές, ενώ οι Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα αποθεραπείας.

Ο Παναθηναϊκός καλείται πλέον να βρει άμεσα ρυθμό, να επαναφέρει την ένταση και την ενέργεια που έδειχνε πριν τη διακοπή της Euroleague και να αφήσει την ήττα πίσω του.







