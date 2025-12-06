Παναθηναϊκός: Ο Κάρλος Ζέκα νέος διευθυντής αγωνιστικού τμήματος – Τέλος ο Γιώργος Τζαβέλλας

Συνεχίζονται οι αλλαγές στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού. Μετά την αλλαγή προπονητή και τεχνικού διευθυντή, σειρά έχει η θέση του διευθυντή αγωνιστικού τμήματος, από την οποία αποχωρεί ο Γιώργος Τζαβέλλας.

Τη θέση του αναλαμβάνει ο Κάρλος Ζέκα, με τους «πράσινους» να εμπιστεύονται τον πρώην αρχηγό της ομάδας, που τον Οκτώβριο εντάχθηκε στο τμήμα scouting ως υπεύθυνος για Πορτογαλία και Νότια Αμερική. Μετά από συζήτηση που είχε με τον Ράφα Μπενίτεθ, ο τελευταίος έδωσε το «οκ» για την αναβάθμισή του σε γενικό αρχηγό του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Ο Ζέκα, πάντως, δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τα μέχρι τώρα καθήκοντά του. Θα συνεχίσει παράλληλα να συμμετέχει ενεργά στο scouting, έχοντας πλέον διπλό ρόλο μέσα στο σύλλογο.

Η επιλογή του Πορτογάλου επιβεβαιώνει την πρόθεση της διοίκησης να προχωρήσει σε ανανέωση δομών με ανθρώπους που γνωρίζουν την ομάδα και έχουν ισχυρό σύνδεσμο με τον Παναθηναϊκό.

