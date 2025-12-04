Η σφοδρή κακοκαιρία Byron που πλήττει την Αττική είχε τελικά άμεσο αντίκτυπο και στο πρόγραμμα της Euroleague, καθώς ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν θα διεξαχθεί απόψε.

Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 21:15 (4/12) για την 14η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο η απόφαση για αναβολή λήφθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, έπειτα από την αξιολόγηση της κατάστασης και των κινδύνων που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε».



Το ΣΕΦ υπό πίεση από την κακοκαιρία

Οι πλημμυρισμένοι γύρω χώροι του ΣΕΦ και τα προβλήματα πρόσβασης έκαναν την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη, με την ΚΑΕ να βρίσκεται για ώρες σε συνεχή επικοινωνία με τις Αρχές και την Πολιτική Προστασία. Με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια των φιλάθλων, αποφασίστηκε πως η διεξαγωγή του αγώνα δεν ήταν ασφαλής.

Οι εικόνες από το στάδιο – εσωτερικά και εξωτερικά – αποτυπώνουν την πίεση που δέχθηκε η περιοχή από τον όγκο νερού, με την πρόσβαση να είναι σχεδόν αδύνατη σε αρκετά σημεία.

