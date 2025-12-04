Ο Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένο να υποδεχτεί τη Φενέρμπαχτσε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 21:15 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Ωστόσο, η έντονη κακοκαιρία «Byron», που πλήττει την Αττική τις τελευταίες ώρες, έχει φέρει σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφέρεια Αττικής, καθώς οι δρόμοι γύρω από το ΣΕΦ έχουν πλημμυρίσει, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους χιλιάδες φιλάθλους που αναμένεται να κατευθυνθούν στο γήπεδο. Παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων της εγκατάστασης, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό.

Από το πρωί υπήρχαν ήδη φόβοι για προβλήματα στο γήπεδο, καθώς η έντονη καταιγίδα προκάλεσε εισροή υδάτων στους εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΚΑΕ, εντός του σταδίου έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες ώστε ο χώρος να παραμείνει κατάλληλος για αγώνα.

Παρά τα παραπάνω, οι εξωτερικοί χώροι του ΣΕΦ συνεχίζουν να παρουσιάζουν εικόνα έντονης συσσώρευσης νερού, γεγονός που διατηρεί τον προβληματισμό σχετικά με την ασφαλή προσέλευση του κοινού.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα φαινόμενα θα κορυφωθούν μετά τις 23:00, κάτι που καθιστά τις επόμενες ώρες κρίσιμες. Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί πως η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει την αρμοδιότητα να ανακοινώσει αναβολή, με την τελική απόφαση να μπορεί να ληφθεί μόνο από την Πολιτική Προστασία.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά μέχρι νεωτέρας.

Ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί κανονικά, μπορεί όμως και να αναβληθεί εφόσον κριθεί ότι η ασφάλεια φιλάθλων και ομάδων δεν μπορεί να διασφαλιστεί.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός και οι Αρχές παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη της κακοκαιρίας και αναμένονται νεότερες επίσημες αποφάσεις.

