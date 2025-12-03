Αποκάλυψη ESPN: Ο Αντετοκούνμπο έχει ζητήσει ανταλλαγή στους Νιου Γιορκ Νικς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο του ΝΒΑ, καθώς οι τελευταίες κινήσεις του στα social media έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις γύρω από την παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς. Η αφαίρεση των αγωνιστικών του φωτογραφιών από τις πλατφόρμες του στάθηκε αφορμή για νέο κύμα σεναρίων.

Παρότι ο Greek Freak επέλεξε να μείνει και για τη φετινή σεζόν στο Μιλγουόκι, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από την περσινή χρονιά, το ξεκίνημα των Μπακς δεν δείχνει να ενθαρρύνει. Έτσι, οι συζητήσεις για το μέλλον του άναψαν ξανά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN –ένας από τους πιο αξιόπιστους ρεπόρτερ του πρωταθλήματος– αποκάλυψε ότι πριν την έναρξη της σεζόν ο Αντετοκούνμπο φέρεται να είχε εκφράσει επιθυμία να συνεχίσει αλλού. Σύμφωνα με τον ίδιο:

«Οι Μπακς πήραν τηλέφωνο τους Νικς και ζήτησαν να ακούσουν μια προσφορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, επειδή ο Γιάννης είπε: “Θέλω να γίνω παίκτης των Νικς”. Παιδιά, ο Γιάννης είχε ήδη ζητήσει ανταλλαγή».

Ο Γουίντχορστ πρόσθεσε ότι ο Αντετοκούνμπο είχε ουσιαστικά αποφασίσει να ολοκληρώσει τη σεζόν στο Μιλγουόκι, όμως η εικόνα της ομάδας δεν βοηθά. Ενδεικτικά, όταν ο σταρ των Μπακς δεν έχει αγωνιστεί, το ρεκόρ είναι 1-5, ενώ με εκείνον στο παρκέ διαμορφώνεται στο 9-8.

Το ερώτημα, πλέον, είναι αν αυτά τα δεδομένα μπορούν να επηρεάσουν την οπτική του παίκτη για το μέλλον του.

"Guys, he asked to be traded already," - @WindhorstESPN details what's going on with Giannis and the Bucks ???? pic.twitter.com/NPlLayk8xu — ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) December 3, 2025

Διαβάστε ακόμα: Τρέλα για Καρέτσα: Σκάουτερς από 23 ομάδες τον παρακολούθησαν - Μίλαν, Μάντσεστερ Σίτι και Ντόρτμουντ μεταξύ αυτών