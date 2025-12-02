Κένεθ Φαρίντ: Ο απόλυτος MVP του Νοεμβρίου στην EuroLeague

Ο Κένεθ Φαρίντ χρειάστηκε μόλις 20 ημέρες για να αλλάξει τον ρυθμό του Παναθηναϊκού και –κυριολεκτικά– να ταρακουνήσει την EuroLeague. Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις τον οδήγησαν στο βραβείο του MVP Νοεμβρίου, με τον Αμερικανό φόργουορντ να εξελίσσεται σε καθοριστικό κομμάτι του «πράσινου» σερί.

View this post on Instagram A post shared by EuroLeague (@euroleague)

Εκρηκτικά νούμερα σε μόλις 4 παιχνίδια

Ο Φαρίντ έβαλε τη δική του σφραγίδα στη διοργάνωση με στατιστικά που δύσκολα περνούν απαρατήρητα:

- 13,5 πόντοι μέσο όρο

- 64,5% ευστοχία στα σουτ εντός παιδιάς

- 7,5 ριμπάουντ, εκ των οποίων 4,0 επιθετικά

- 2 κοψίματα ανά παιχνίδι

Με αυτό το πακέτο, ο Παναθηναϊκός σημείωσε τέσσερις σερί νίκες, δείχνοντας μια ομάδα με ξεκάθαρη ενέργεια και δυναμική.

Το “μπαμ” με τον Αταμάν και η άμεση χημεία

Μιλώντας στην EuroLeague, ο Φαρίντ περιέγραψε πόσο γρήγορα ένιωσε ότι ανήκει στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν:



«Δεν ήξερα τι να περιμένω. Ξαφνικά βρέθηκα να παίζω – και μάλιστα βασικός – και να βοηθάω ουσιαστικά. Η χημεία ήταν εκεί από την πρώτη μέρα. Συνάντησα τον κόουτς στο παρκέ πριν την πρώτη προπόνηση, του είπα “επιτέλους σε γνωρίζω” και μου είπε πως ένιωσε την ενέργεια. Ήταν σαν να ήμουν χρόνια στην ομάδα».

Η άμεση προσαρμογή του, η ενέργεια και ο χαρακτήρας του δημιούργησαν αμέσως αυτό το «δέσιμο» που φαίνεται ξεκάθαρα πλέον και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Ιστορική στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Με την ανάδειξή του ως MVP, ο Φαρίντ γίνεται ο όγδοος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο. Το κλειστό κλαμπ περιλαμβάνει ονόματα-θρύλους:

- Γιάκα Λάκοβιτς (Φεβρ. 2005)

- Μάικ Μπατίστ (Νοέμ. 2006)

- Ραμούνας Σισκάουσκας (Απρ. 2007)

- Δημήτρης Διαμαντίδης (Δεκ. 2010, Μάρ.–Απρ. 2012, Απρ. 2013)

- Κρις Σίνγκλετον (Μάρτ. 2017)

- Νικ Καλάθης (Μάρτ. 2019)

- Κέντρικ Ναν (Απρ. 2024, Φεβρ. 2025)

Τον Οκτώβριο, το βραβείο είχε δοθεί στον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις Κάουνας, γεγονός που δείχνει πως η φετινή σεζόν έχει ήδη πολλούς πρωταγωνιστές.

Διαβάστε ακόμα: Αποκάλυψη ESPN: Ο Αντετοκούνμπο έχει ζητήσει ανταλλαγή στους Νιου Γιορκ Νικς