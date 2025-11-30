Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1: Χρυσό «διπλό» με Κετού και ήρωα Παπαδόπουλο

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Παπαδόπουλο, που απέκρουσε πέναλτι, και σκόρερ τον Κετού, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι, προσπέρασε τους «κυανόλευκους» στη βαθμολογία και απομακρύνθηκε από τις τελευταίες θέσεις, φτάνοντας τους 11 βαθμούς και αφήνοντας τον Ατρόμητο στους 9, μόλις στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Οι Αρκάδες ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, πέτυχαν μόλις το δεύτερο «τρίποντο» της σεζόν και πήραν τεράστια ψυχολογική και βαθμολογική ανάσα.

Πώς κρίθηκε το ματς

Ο Αστέρας μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησε πρώτος στο 13′, όταν ο Γιαμπλόνσκι έβγαλε με εξαιρετική μπαλιά τετ α τετ τον Μπαρτόλο, όμως ο Χουτεσιώτης νίκησε τον αντίπαλό του με έξοδο και απόκρουση με το πόδι.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 17′, οι φιλοξενούμενοι «χτύπησαν» στην κόντρα. Ο Γιαμπλόνσκι βρήκε ξανά με έξυπνη πάσα τον Μακέντα, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας και την κατάλληλη στιγμή σέρβιρε στον Κετού. Ο τελευταίος με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, δίνοντας προβάδισμα στους Αρκάδες.

Το σύνολο της Τρίπολης συνέχισε να πατάει καλύτερα και θα μπορούσε να «καθαρίσει» το ματς πριν το ημίχρονο. Στο 39′, μετά από κόρνερ του Μπαρτόλο και αδυναμία της άμυνας του Ατρομήτου να απομακρύνει, ο Σιλά σούταρε μέσα από την περιοχή, όμως ο Χουτεσιώτης απέκρουσε ξανά.

Κι ενώ ο Αστέρας έψαχνε το 0-2, λίγο έλειψε να έρθει το 1-1. Στο 42′ ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, καθώς ο Γιαμπλόνσκι σήκωσε επικίνδυνα το πόδι και βρήκε στο πρόσωπο τον Τσαντίλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Οζέγκοβιτς, όμως ο Παπαδόπουλος έπεσε σωστά και απέκρουσε, κρατώντας το προβάδισμα της ομάδας του.

Δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου μέρους (45’+3’), ο Μακέντα βγήκε ξανά στον κενό χώρο και σούταρε από πλάγια, με τον Χουτεσιώτη να αποκρούει. Στην επιστροφή, ο Μπαρτόλο, προ κενής εστίας, έστειλε την μπάλα άουτ σε μία τεράστια χαμένη ευκαιρία για το 0-2.

Διαχείριση στο δεύτερο μέρος και χαμένες ευκαιρίες για «κλείδωμα» της νίκης

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός έπεσε αισθητά και το παιχνίδι κρίθηκε περισσότερο στη δύναμη και τις προσωπικές μονομαχίες. Ο Αστέρας διαχειρίστηκε σωστά το υπέρ του σκορ, έκλεισε τους διαδρόμους και αναζητούσε το δεύτερο γκολ στις αντεπιθέσεις.

Στο 65′ ο Παπαπέτρου καταλόγισε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων, όμως μετά από ανασκόπηση της φάσης ανακάλεσε την απόφασή του, καθώς ο Γκαρθία δεν φάνηκε να χρησιμοποιεί υπέρμετρη δύναμη στο μαρκάρισμα.

Στο 86′, ο Ιβάνοφ βρέθηκε σε θέση βολής μέσα από τη μικρή περιοχή, όμως η κεφαλιά του κατέληξε άουτ, στερώντας από τον Αστέρα μια ακόμη μεγάλη στιγμή για το 0-2.

Λίγο πριν τη λήξη, ο Μεντιέτα βγήκε δύο φορές τετ α τετ – στο 89′ και ξανά στις καθυστερήσεις – αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Χουτεσιώτη, ο οποίος κράτησε τον Ατρόμητο «ζωντανό» μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Παρ’ όλα αυτά, οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν καθαρές φάσεις, με εξαίρεση μια κεφαλιά του Ιβάνοφ που έφυγε άουτ στο φινάλε του αγώνα, και έτσι το 0-1 έμεινε μέχρι το τέλος.

Βαθμολογική ανάσα για τον Αστέρα

Με αυτή τη νίκη ο Αστέρας Τρίπολης ανέβηκε στη 10η θέση με 11 βαθμούς, προσπερνώντας τον Ατρόμητο, ο οποίος έμεινε στους 9. Οι Αρκάδες απομακρύνθηκαν από τις τελευταίες θέσεις και τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ η ομάδα του Περιστερίου παραμένει οριακά πάνω από αυτήν, στο +2.

Διαιτησία – Κάρτες

Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Τάσος Παπαπέτρου, ο οποίος υπέδειξε ένα πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου στο 42′ (εκτέλεση Οζέγκοβιτς, απόκρουση Παπαδόπουλου) και ανακάλεσε ένα πέναλτι υπέρ του Αστέρα στο 65′, μετά από ανασκόπηση της φάσης.

Κίτρινες κάρτες είδαν οι:

Κίνι, Οζέγκοβιτς για τον Ατρόμητο

Γιαμπλόνσκι για τον Αστέρα Τρίπολης



Συνθέσεις

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ):

Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ (81′ Παλμεζάνο), Γκαρθία (72′ Φαν Φέερτ), Μπάκου, Τσαντίλας, Οζέγκοβιτς (62′ Γιουμπιτάνα).

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόουλμαν):

Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος / Τρανταφυλλόπουλος*, Σιλά, Γιαμπλόνσκι (78′ Έντερ), Αλάγκμπε (60′ Τζανδάρης), Μπαρτόλο (60′ Μεντιέτα), Κετού, Εμμανουηλίδης (83′ Χαραλαμπόγλου), Μακέντα (83′ Γκιοακίνι / Τζοακίνι*).

