Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Λυτρωτής ο Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε απέναντι στον αξιόμαχο Παναιτωλικό, όμως κατάφερε την Κυριακή (30/11) να πάρει το πολύτιμο «διπλό» στο Αγρίνιο επικρατώντας 1-0, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League. Με πρωταγωνιστές τον Τζολάκη, τον Γιαζίτσι και τον σκόρερ Ελ Κααμπί, οι Πειραιώτες απέφυγαν την «παγίδα» της Αιτωλοακαρνανίας παρότι δυσκολεύτηκαν να βρουν ρυθμό και καθαρές τελικές.

Παρά την παραγωγή ελάχιστων ουσιαστικών ευκαιριών, μίλησε ξανά η ποιότητα: ο Ελ Κααμπί, με κεφαλιά στο 70’ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γιαζίτσι, χάρισε στους «ερυθρόλευκους» τους τρεις βαθμούς.

Τακτικά σφιχτός Παναιτωλικός, ακίνδυνος Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος

Στο πρώτο 45λεπτο, ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή και την πρωτοβουλία, όμως δυσκολευόταν να δημιουργήσει. Ο Παναιτωλικός διατηρούσε χαμηλά τις γραμμές του και περιόριζε τους χώρους ανάπτυξης.

Οι Πειραιώτες προσπάθησαν να χτίσουν επιθέσεις κυρίως από τα πλάγια – δεξιά με Κοστίνια και Ζέλσον, αριστερά με Ονιεμαέτσι και Στρεφέτσα – όμως οι τελικές πάσες δεν ήταν ποιοτικές. Απείλησαν μόνο με μακρινά σουτ των Στρεφέτσα (26’), Νασιμέντο (32’) και Ζέλσον (34’), τα οποία δεν ανησύχησαν τον Τσάβες.

Το δίδυμο Γιάρεμτσουκ – Ελ Κααμπί έδειχνε εκτός ρυθμού, άλλοτε λόγω κακής τροφοδότησης, άλλοτε γιατί ο Μαροκινός κινούνταν συχνά μακριά από την περιοχή.

Πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο Μεντιλίμπαρ έχασε τον Ρέτσο, ο οποίος ένιωσε τσίμπημα στον αριστερό προσαγωγό και αντικαταστάθηκε από τον Καλογερόπουλο.

Το 49’: η μεγάλη στιγμή του Παναιτωλικού και η απόκρουση της βραδιάς

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την καλύτερη φάση των γηπεδούχων. Στο 49’, ο Άλεξιτς βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη μετά τη μεταβίβαση του Σμυρλή και την παρέμβαση του Καλογερόπουλου. Ο νεαρός πορτιέρε του Ολυμπιακού είπε εντυπωσιακό «όχι», κρατώντας το 0-0 και ουσιαστικά την ομάδα του μέσα στο ματς.

Οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ που άλλαξαν το παιχνίδι

Βλέποντας ότι ο τρόπος ανάπτυξης δεν λειτουργούσε, ο Μεντιλίμπαρ πέρασε στον αγώνα τους Γιαζίτσι, Ροντινέι και Μουζακίτη. Ο Γιαζίτσι – που συχνά «ξεμπλοκάρει» τον Ολυμπιακό – ήταν ξανά αυτός που έφτιαξε το γκολ.

Στο 70’, μετά από καλοζυγισμένη εκτέλεση κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, ο Ελ Κααμπί πήρε εύκολη κεφαλιά για τα δικά του δεδομένα και έκανε το 0-1.

Μετά το γκολ, ο Ολυμπιακός βρήκε περισσότερους χώρους, απειλώντας με μακρινά σουτ των Ονιεμαέτσι και Γιαζίτσι, ενώ στο 89’ ο τελευταίος είχε διπλή ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη.

Ο Παναιτωλικός πίεσε με βολίδες των Λουίς (86’) και Τσούρα (90’+2’), αλλά ο Τζολάκης δεν χρειάστηκε να επέμβει ξανά.

Η βαθμολογία και η συνέχεια

Ο Ολυμπιακός παραμένει στην κορυφή της Super League με 31 βαθμούς, ενώ ο Παναιτωλικός βρίσκεται στην 9η θέση με 12 βαθμούς.

Επόμενα ματς:

Ολυμπιακός – ΟΦΗ (6/12, 17:00)

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (8/12, 18:00)

Οι συνθέσεις



Παναιτωλικός

Τσάβες, Μαυρίας (83’ Αγαπάκης), Κόγιτς, Γκαρθία / Ουνάι*, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Ματσάν, Κοντούρης (61’ Λουίς), Εστεμπάν / Εστέμπαν*, Σμυρλής (75’ Τσούρα), Αγκίρε (46’ Άλεξιτς).

Ολυμπιακός

Τζολάκης, Κοστίνια / Κοτσίνια*, Ρέτσος (45’+1’ Καλογερόπουλος), Μάντσα, Ονιεμαέτσι / Μπρούνο*, Έσε, Νασιμέντο (59’ Μουζακίτης), Ζέλσον, Στρεφέτσα (59’ Γιαζίτσι), Γιάρεμτσουκ (80’ Γκαρθία), Ελ Κααμπί.

