Εθνική Ελλάδος μπάσκετ: Με Παπανικολάου και Αντετοκούνμπο για το διπλό στην Πορτογαλία

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ταξιδεύει στην Πορτογαλία με στόχο τη δεύτερη νίκη της στα προκριματικά του MundoBasket 2027, μετά την άνετη επικράτηση επί της Ρουμανίας στην πρεμιέρα στο «Αλεξάνδρειο».

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεσή του ενισχυμένο ρόστερ, καθώς στην αποστολή ενσωματώθηκαν ο Κώστας Παπανικολάου και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, δίνοντας επιπλέον ποιότητα και εμπειρία στη «γαλανόλευκη». Στην ομάδα μπήκε και ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος αντικαθιστά τον Ελάιζα, ενώ θέση στη δωδεκάδα πήρε και ο Νάσος Μπαζίνας.

Η αποστολή της Εθνικής

- Κώστας Παπανικολάου

- Γιαννούλης Λαρεντζάκης

- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

- Κώστας Αντετοκούνμπο

- Βασίλης Τολιόπουλος

- Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

- Αλέξανδρος Σαμοντούροφ

- Νάσος Μπαζίνας

- Δημήτρης Φλιώνης

- Αντώνης Καραγιαννίδης

- Ναζ Μήτρου-Λονγκ

- Νίκος Περσίδης

Με την ομάδα να έχει ανεβασμένο ηθικό και ανανεωμένη δυναμική, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: ακόμη μία νίκη, ώστε η Εθνική να χτίσει από νωρίς προβάδισμα στον όμιλο.

Διαβάστε ακόμα: Η ΑΕΚ λύγισε τον Παναθηναϊκό 3-2 με χατ-τρικ Γιόβιτς σε ένα ντέρμπι γεμάτο ένταση