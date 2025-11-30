# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Εθνική Ελλάδος μπάσκετ: Με Παπανικολάου και Αντετοκούνμπο για το διπλό στην Πορτογαλία

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ταξιδεύει στην Πορτογαλία με στόχο τη δεύτερη νίκη της στα προκριματικά του MundoBasket 2027, μετά την άνετη επικράτηση επί της Ρουμανίας στην πρεμιέρα στο «Αλεξάνδρειο».

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει στη διάθεσή του ενισχυμένο ρόστερ, καθώς στην αποστολή ενσωματώθηκαν ο Κώστας Παπανικολάου και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, δίνοντας επιπλέον ποιότητα και εμπειρία στη «γαλανόλευκη». Στην ομάδα μπήκε και ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος αντικαθιστά τον Ελάιζα, ενώ θέση στη δωδεκάδα πήρε και ο Νάσος Μπαζίνας.

Η αποστολή της Εθνικής
- Κώστας Παπανικολάου
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
- Κώστας Αντετοκούνμπο
- Βασίλης Τολιόπουλος
- Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
- Αλέξανδρος Σαμοντούροφ
- Νάσος Μπαζίνας
- Δημήτρης Φλιώνης
- Αντώνης Καραγιαννίδης
- Ναζ Μήτρου-Λονγκ
- Νίκος Περσίδης

Με την ομάδα να έχει ανεβασμένο ηθικό και ανανεωμένη δυναμική, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: ακόμη μία νίκη, ώστε η Εθνική να χτίσει από νωρίς προβάδισμα στον όμιλο.

