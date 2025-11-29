Μήνυμα Αλαφούζου πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ: Παρών στην προπόνηση του Παναθηναϊκού

Σε κίνηση στήριξης προς την ομάδα προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο Κορωπί στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, το βράδυ της Κυριακής (30/11) στη Λεωφόρο, για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» αναζητούν την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο, και η παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ λειτούργησε ως μήνυμα συσπείρωσης. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες που ο Αλαφούζος πηγαίνει στην προπόνηση πριν από μεγάλο παιχνίδι, αφού το ίδιο είχε κάνει και πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ – αγώνας στον οποίο το «τριφύλλι» είχε επικρατήσει.

Η φετινή σεζόν βρίσκει τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού πιο ενεργό και παρών σε κρίσιμες στιγμές της ομάδας, ειδικά μετά την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ. Παρών ήταν επίσης και στη συνέντευξη Τύπου των Κοτσόλη και Κορόνα, επιβεβαιώνοντας τη νέα, πιο δραστήρια στάση του απέναντι στο σύλλογο.

