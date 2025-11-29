Τέλος εποχής: Ομπράντοβιτς αποχωρεί οριστικά από την Παρτίζαν – Επιμένει στην παραίτηση παρά τις πιέσεις

Η Παρτίζαν ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας, καθώς ο θρυλικός Σέρβος τεχνικός επέμεινε στην παραίτησή του, παρά τις έντονες προσπάθειες της διοίκησης να τον μεταπείσει.

Η παραίτηση του Ομπράντοβιτς, η οποία υποβλήθηκε μετά την ήττα της ομάδας από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, απασχόλησε επί δύο ημέρες την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας του συλλόγου. Το εκτελεστικό συμβούλιο πραγματοποίησε σειρά συσκέψεων και χθες Παρασκευή συναντήθηκε ξανά με τον προπονητή, δίνοντάς του πλήρη υποστήριξη και προτείνοντάς του να προχωρήσει σε οποιεσδήποτε αλλαγές κρίνει απαραίτητες στο ρόστερ.

Ο Ομπράντοβιτς δεν δέχθηκε – Επέμεινε σε αποχώρηση

Παρά την επιθυμία της διοίκησης να στηρίξει τον πιο επιτυχημένο Ευρωπαίο προπονητή, ο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με την παρούσα σύνθεση της ομάδας, ενώ αναφέρθηκε και στον επιβαρυντικό ρόλο που έχει η καθημερινή ένταση του υψηλού ανταγωνισμού στην υγεία του.

Ακόμη και όταν ο πρόεδρος Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς και άλλα στελέχη της Εκτελεστικής Επιτροπής επιχείρησαν εκ νέου να τον μεταπείσουν, ο Σέρβος τεχνικός παρέμεινε αμετακίνητος στην αρχική του θέση.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ημερών, το διοικητικό συμβούλιο της KK Partizan Mozzart Bet πραγματοποίησε μια σειρά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις, και στη συνέχεια την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς με θέμα την παραμονή του στον σύλλογο, στη θέση του επικεφαλής του επαγγελματικού επιτελείου της πρώτης ομάδας. Στον προπονητή Ομπράντοβιτς δόθηκε πλήρης και κατηγορηματική υποστήριξη για να συνεχίσει το έργο του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η ασπρόμαυρη ομάδα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση του παιχνιδιού και των αποτελεσμάτων.

Μετά τη συνάντηση και στη συνέχεια αρκετές πρόσθετες προσπάθειες του προέδρου Οστόγια Μιχάιλοβιτς και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει την απόφασή του, ο πρώην προπονητής των ασπρόμαυρων έμεινε με την απόφαση να μην παραιτηθεί επειδή δεν βλέπει τον εαυτό του να συνεργάζεται με την τωρινή ομάδα, καθώς και την επιρροή που έχει στην υγεία του η καθημερινή εργασία του σε αυτό το επίπεδο.

Η συνάντηση μεταξύ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτίζαν διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. Παρά μια σειρά εποικοδομητικών προτάσεων που περιελάμβαναν πιθανές περικοπές στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ευχαρίστησε όλους για τα λόγια υποστήριξής τους, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα εκτελεί πλέον τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή της ασπρόμαυρης ομάδας.

Η συμβολή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτίζαν και το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανυπολόγιστη. Το κενό που αφήνει δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτιζάν είναι για πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτίζαν θα είναι πάντα το σπίτι του.

Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτίζαν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή και τη στρατηγική στο έργο του αθλητικού τομέα, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου.

Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης θα ανακοινωθούν αργότερα στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

Željko Obradović odbio ponudu da nastavi sa radom u KK Partizan - Sednica UO i konferencija za medije početkom naredne nedelje.



???? https://t.co/rTVFK3Vtix#KKPartizan pic.twitter.com/GaC89JVAC7 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 29, 2025

