Ξεσηκώθηκαν οι οπαδοί της Παρτίζαν: Συγκέντρωση για Ομπράντοβιτς και αποδοκιμασίες στη διοίκηση»

Η Παρτίζαν πραγματοποίησε το Σάββατο (29/11) την πρώτη της προπόνηση χωρίς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σε ένα κλίμα έντονης αναταραχής. Παρά την παραίτηση που έχει υποβάλει ο θρυλικός προπονητής, το διοικητικό συμβούλιο δεν την έχει αποδεχθεί, με αποτέλεσμα το μέλλον του στον σύλλογο να παραμένει απολύτως αβέβαιο.

Μέχρι την καθοριστική συνάντηση που αναμένεται εντός της εβδομάδας, ο Ομπράντοβιτς έχει επιλέξει να απέχει από τα καθήκοντά του. Η απουσία του ήταν αισθητή στην προπόνηση, όπου το «παρών» έδωσαν εκατοντάδες οπαδοί της Παρτίζαν.

Οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο, φωνάζοντας ρυθμικά συνθήματα υπέρ του «Ζοτς» και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς τη διοίκηση. Οι αποδοκιμασίες προς τη διοίκηση ήταν έντονες, με τους οπαδούς να ζητούν ανοιχτά την παραμονή του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το κλίμα μοιάζει ιδιαίτερα φορτισμένο, με την πίεση προς τη διοίκηση να αυξάνεται, καθώς ο κόσμος της Παρτίζαν στηρίζει αποφασιστικά τον άνθρωπο που οδήγησε τον σύλλογο σε ιστορικές στιγμές.

Grobari su ipred male sale u Beogradskoj areni gde košarkaši Partizana treba da počnu trening u 17h ????#Partizan #KKP #ZeljkoObradovic #Grobari pic.twitter.com/PX54kE32rI — HotSport (@hotsportsrb) November 29, 2025

Διαβάστε ακόμα: Αποκάλυψη ESPN: Ο Αντετοκούνμπο έχει ζητήσει ανταλλαγή στους Νιου Γιορκ Νικς