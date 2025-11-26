Αποχώρηση-βόμβα: Ο Ομπράντοβιτς παραιτείται από την Παρτίζαν - Το συγκινητικό μήνυμα στους οπαδούς της

Η Παρτίζαν γυρίζει σελίδα ύστερα από την παραίτηση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ενός από τους σημαντικότερους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Σέρβος τεχνικός γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω μιας προσωπικής επιστολής, η οποία άγγιξε βαθιά τους φιλάθλους της ομάδας και επιβεβαίωσε ότι η κοινή τους πορεία κλείνει με σεβασμό και συγκίνηση.

Ο Ομπράντοβιτς, που επέστρεψε στην Παρτίζαν πριν από 4,5 χρόνια με στόχο να την οδηγήσει ξανά στην EuroLeague, εξήγησε πως η απόφαση να παραιτηθεί πάρθηκε με αίσθημα ευθύνης για τη δύσκολη φετινή σεζόν. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του, από τη διοίκηση μέχρι τους παίκτες και φυσικά τους φανατικούς οπαδούς της ομάδας.

Ακολουθεί η επιστολή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ακριβώς όπως δημοσιεύτηκε, χωρίς καμία αλλαγή:

Η επιστολή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς

“Αγαπητοί οπαδοί της Παρτίζαν

Πριν από τεσσεράμισι χρόνια, επέστρεψα στον αγαπημένο μου σύλλογο και ξεκινήσαμε μαζί να ζήσουμε το πιο όμορφο όνειρο. Είχα την επιθυμία και τον στόχο να ξαναγίνει η Παρτίζαν μέλος της EuroLeague μετά από 10 χρόνια, και όλοι μαζί το καταφέραμε. Οι αγώνες της αγαπημένης μας ομάδας έχουν γίνει κάτι περισσότερο από μπάσκετ, χάρη σε εσάς που το αξίζετε περισσότερο από όλους. Δυστυχώς, ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για όλα τα κακά που συνέβησαν αυτή τη σεζόν και να υποβάλω την αμετάκλητη παραίτησή μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν τον σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια, τον πρόεδρο του συλλόγου και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο, καθώς και όλους τους χορηγούς.

Είμαι ευγνώμων σε όλους τους παίκτες που ήταν μαζί μας αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια, στα μέλη του προπονητικού μου επιτελείου (έχω τονίσει πολλές φορές ότι είναι τα καλύτερα που είχα ποτέ) και, φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους οπαδούς της Παρτίζαν!

Σας ευχαριστώ για την άνευ όρων υποστήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη που μου έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε ευκαιρία!

Πάντα ένας από εσάς, αιώνια ευγνώμων!

Ζέλικο Ομπράντοβιτς”.

