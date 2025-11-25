# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Με σημαντικές απουσίες η αποστολή του Παναθηναϊκού για την Παρτίζαν – Η 12άδα του Άταμαν

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτίζαν το βράδυ της Τρίτης (25/11, 21:15) για την 13η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εργκίν Άταμαν να καταρτίζει την αποστολή έχοντας ξανά αρκετά προβλήματα απουσιών.

Όπως είχε προαναγγείλει από τη Δευτέρα, ο Τούρκος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Ο Όσμαν δεν έχει ξεπεράσει το διάστρεμμα που αποκόμισε από την αναμέτρηση με τη Ντουμπάι, ενώ ο Γιούρτσεβεν παραμένει εκτός λόγω της θλάσης στον αριστερό προσαγωγό.

Εκτός παραμένει και ο Βασίλης Τολιόπουλος, όπως είχε ήδη αναφέρει ο Άταμαν, ενώ δεν βρίσκεται στη διάθεσή του και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του.

Η 12άδα που θα έχει διαθέσιμη ο Παναθηναϊκός
Οι παίκτες που συμπεριλαμβάνονται τελικά στην αποστολή για το παιχνίδι με την Παρτίζαν είναι οι εξής:

- Σορτς
- Καλαϊτζάκης
- Σλούκας
- Ρογκαβόπουλος
- Σαμοντούροβ
- Γκραντ
- Ναν
- Κουζέλογλου
- Φαρίντ
- Γκριγκόνις
- Ερνανγκόμεθ
- Μήτογλου

Ο Παναθηναϊκός αναζητά άλλη μια σημαντική νίκη στην έδρα του, αυτή τη φορά απέναντι στη σκληροτράχηλη Παρτίζαν, σε ένα παιχνίδι όπου η διαχείριση του ρόστερ θα παίξει καθοριστικό ρόλο λόγω των απουσιών.

