Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3: Καθαρή επικράτηση με Ζαρουρί, Μπακασέτα και αριστούργημα Γεντβάι

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με άνεση από τις Σέρρες, επικρατώντας του Πανσερραϊκού με 0-3 για τη Stoiximan Super League, καταγράφοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του υπό τον Ράφα Μπενίτεθ.

Οι «πράσινοι» είχαν σημαντική στήριξη από τις εξέδρες, καθώς περίπου 3.000 οπαδοί έδωσαν παρών και μετέτρεψαν το εκτός έδρας παιχνίδι σε… πράσινη έδρα.

Παρά τη στήριξη, το «τριφύλλι» μπήκε μουδιασμένα και είδε τον Νούνελι να απειλεί στο 7’, ενώ στο 13’ χρειάστηκε μεγάλη επέμβαση του Λαφόν σε προβολή του ίδιου παίκτη. Μετά το πρώτο 25λεπτο όμως, ο ρυθμός άλλαξε και στο 40’, έπειτα από εξαιρετική πάσα του Τετέ, ο Ζαρουρί άνοιξε το σκορ με ψύχραιμο πλασέ.

Το μομέντουμ χάλασε προσωρινά στο 42’, όταν ο Τσιριβέγια αποχώρησε με ενοχλήσεις, ενώ με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε δεύτερη αναγκαστική αλλαγή, με τον Κότσαρη να περνά αντί του Λαφόν.

Στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» κυριάρχησαν και μετά από χαμένες ευκαιρίες στο 48’, 52’ και 55’, ήρθε η στιγμή του παιχνιδιού: στο 60’, μετά από σέντρα από δεξιά, ο Γεντβάι εκτέλεσε με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι για το 0-2, σημειώνοντας ένα από τα κορυφαία γκολ της σεζόν.

Ο Πανσερραϊκός, ουραγός στη βαθμολογία, δεν είχε περιθώρια αντίδρασης και στο 69’ ο Μπακασέτας διαμόρφωσε το 0-3, σκοράροντας μετά από ασίστ του Πάντοβιτς.

Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να φτάσουν και σε τέταρτο γκολ, όμως οι προσπάθειες των Τετέ και Ζαρουρί δεν βρήκαν στόχο. Ο Παναθηναϊκός παραμένει στο -10 από την κορυφή, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.

