Ο Ολυμπιακός συνέχισε αήττητος στη Greek Basketball League, καταγράφοντας την 8η νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές, αυτή τη φορά απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Πυλαία, με τελικό σκορ 92-81.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, με τον Βεζένκοβ να δίνει το αρχικό επιθετικό στίγμα και να διαμορφώνει το 14-8 στο 5’, πριν ο Σέιμπεν Λι σημειώσει 5 συνεχόμενους πόντους για το 21-11.

Ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 17-23 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, όμως ο Ολυμπιακός συνέχισε συγκεντρωμένος, χτίζοντας ξανά διαφορά (26-38 στο 15’).

Τα τρίποντα των Ντίμσα και Μπράουν βοήθησαν τους γηπεδούχους να πλησιάσουν στο 41-48 του ημιχρόνου, όμως η εικόνα άλλαξε οριστικά στην τρίτη περίοδο. Με τον Λι σε εξαιρετική βραδιά, ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο +18 (64-46) στο 26’ και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με το 73-56, έχοντας πλήρη έλεγχο.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μειώσει στο τέλος, αλλά οι Πειραιώτες δεν κινδύνευσαν σε κανένα σημείο, φτάνοντας στη νίκη με 92-81.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Σέιμπεν Λι, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση:

- 24 πόντοι

- 5/6 τρίποντα

- 6 ασίστ

Τα δεκάλεπτα

- 17-23

- 41-48

- 56-73

- 81-92

