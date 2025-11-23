Ημέρα-ορόσημο για τον Άρη: Τέλος οι οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο

Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεών της προς το ελληνικό Δημόσιο, μια διαδικασία που είχε τεθεί ως βασική δέσμευση από τον Ρίτσαρντ Σιάο όταν απέκτησε τον έλεγχο της εταιρείας πριν από μερικούς μήνες.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η διοίκηση τόνισε ότι η ομάδα έχει πλέον απαλλαγεί από ένα πολυετές βάρος οικονομικών εκκρεμοτήτων, το οποίο συνόδευε την ΚΑΕ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπενθύμισε επίσης ότι κατά την ανάληψη της ομάδας από τη «Black and Yellow Holdings», είχε γίνει σαφές ότι ο στόχος ήταν η πλήρης τακτοποίηση των παλαιών χρεών έως το τέλος του 2025 — υπόσχεση που σήμερα υλοποιείται.

Η ΚΑΕ ανέφερε πως συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης σε οργανωτικό και αγωνιστικό επίπεδο, ευχαριστώντας όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στον σύλλογο σε μια περίοδο όπου τα οικονομικά βάρη έφταναν σε επίπεδα εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος, έγινε γνωστό ότι την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, πριν από τη συνάντηση της διοίκησης με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στη Θεσσαλονίκη, θα γίνουν σχετικές δηλώσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

