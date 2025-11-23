Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη την Κυριακή στις 21:00 στην OPAP Arena, σε ένα ματς που έχει μεγάλο βαθμολογικό αλλά και… συναισθηματικό ενδιαφέρον, καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ επιστρέφει για πρώτη φορά ως αντίπαλος στο νέο γήπεδο της Ένωσης. Ο Ισπανός τεχνικός, που κατέκτησε με την ΑΕΚ πρωτάθλημα και Κύπελλο, θα τιμηθεί πριν τη σέντρα και αναμένεται να αποθεωθεί από τον κόσμο.

Πού θα δεις το ΑΕΚ – Άρης

Ώρα έναρξης: 21:00

Κανάλι: COSMOTE SPORT 1 HD

Γήπεδο: OPAP Arena – Νέα Φιλαδέλφεια

Διοργάνωση: 11η αγωνιστική Super League



Γιατί το ματς έχει μεγάλο ενδιαφέρον



ΑΕΚ

Έχει ματς λιγότερο από τον Ολυμπιακό και βρίσκεται στο -6.

Θέλει μόνο νίκη πριν το εκτός έδρας ντέρμπι με Παναθηναϊκό και τον κρίσιμο αγώνα στη Φλωρεντία για το Conference League.

Εκτός οι Ελίασον, Κουτέσα.

Ο Πιερό τραυματίστηκε και θα επανεξεταστεί τη Δευτέρα.

Σημαντική επιστροφή: Ζίνι, για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες.

Άρης

Έρχεται από 6 ματς χωρίς νίκη και βρίσκεται στους 13 βαθμούς.

Εκτός οι Γένσεν, Μισεουί, Καντεβέρε, Δώνης.

Ο Μεντίλ κρίθηκε ανέτοιμος.

Ο Γαλανόπουλος δεν θα αγωνιστεί λόγω αποβολής.

Επιστρέφει ο αρχηγός Φαμπιάνο.

Πιθανές ενδεκάδες



ΑΕΚ (Μ. Νίκολιτς)

Στρακόσα, Πενράις, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Ζοάο Μαρίο, Καλοσκάμης, Γιόβιτς

Άρης (Μ. Χιμένεθ)

Διούδης, Φαντιγκά, Σάνμπεργκ, Άλβαρο, Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Μορουτάν, Παναγίδης, Μορόν

Διαιτησία

Διαιτητής: Όσμερς

Βοηθοί: Σάαλ, Ρόντε

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Ντίγκερτ, Πολυχρόνης



Το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα Super League

17:00 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός (Novasports 2HD)

19:00 ΠΑΟΚ – Κηφισιά (Novasports Prime)

21:00 ΑΕΚ – Άρης (COSMOTE SPORT 1 HD)

