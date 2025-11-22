Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε με νίκη από το νησί, επικρατώντας της Μυκόνου Betsson με 78-65 για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Παρότι οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν με δεκάδα και βρέθηκαν σε δύσκολη θέση στο πρώτο μέρος, αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν τον πρώτο τους εκτός έδρας αγώνα απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα.

Οι πρωταγωνιστές

Ο Κέντρικ Ναν έκανε μία από τις πιο γεμάτες εμφανίσεις του στη σεζόν, τελειώνοντας με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 6 κλεψίματα σε 31’21’’.

Εξαιρετικός και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που σε 29’33’’ πρόσφερε 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, καλύπτοντας το κενό του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και των υπόλοιπων απόντων (Λεσόρ, Όσμαν, Χολμς, Γιούρτσεβεν, Τολιόπουλος).

Για τη Μύκονο Betsson, ξεχώρισαν ο Καλίντ Μουρ με 17 πόντους (3/7 τρίποντα) και ο Βασίλης Καββαδάς με 11 πόντους — όλους στο πρώτο ημίχρονο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μύκονος μπήκε πιο δυνατά στο παρκέ, φτάνοντας μέχρι και το 30-20 στο 15’. Το προβάδισμα οφειλόταν στην αποτελεσματικότητα των Μουρ και Καββαδά, όμως ο Παναθηναϊκός απαντούσε με συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ και 8 πόντους δεύτερης ευκαιρίας.

Ένα επιμέρους 4-14 έφερε το ματς στο 34-34, πριν οι δύο ομάδες πάνε ισόπαλες στα αποδυτήρια (39-39).

Στην τρίτη περίοδο, ο Σαμοντούροβ έδωσε το πρώτο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (41-43), με την ομάδα του Αταμάν να ανεβάζει από εκεί και πέρα την ένταση στην άμυνα. Το 51-58 του 30’ άνοιξε τον δρόμο για το τελικό +13, με τον Ναν να διαμορφώνει το 60-70 τέσσερα λεπτά πριν το τέλος, «κλειδώνοντας» το διπλό.

Δεκάλεπτα

19-16, 39-39, 51-58, 65-78

Τα ομαδικά στατιστικά

Μύκονος Betsson:

17/29 δίποντα, 7/26 τρίποντα, 10/13 βολές, 28 ριμπάουντ, 15 ασίστ, 17 λάθη, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Παναθηναϊκός AKTOR:

26/41 δίποντα, 4/24 τρίποντα, 14/21 βολές, 38 ριμπάουντ (14 επιθετικά), 22 ασίστ, 12 λάθη, 10 κλεψίματα, 3 μπλοκ

Οι επόμενοι αγώνες

Με τη διακοπή για τα προκριματικά του MundoBasket 2027, η δράση συνεχίζεται:

- Μύκονος Betsson – Προμηθέας, Πάτρα (6/12, 16:00)

- Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος, ΟΑΚΑ (7/12, 16:00)

