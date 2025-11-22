Οργή στην Τουρκία για το κορεό των οπαδών της Παρτίζαν – Σφοδρή αντίδραση της Φενέρμπαχτσε

Έντονη αναστάτωση προκάλεσε στην Τουρκία η εικόνα που εμφανίστηκε στη Belgrade Arena κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρτίζαν–Φενέρμπαχτσε για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Οι οπαδοί της σερβικής ομάδας ανήρτησαν κορεό που αναπαριστούσε τη δολοφονία του σουλτάνου Μουράτ Α’ από τον Σέρβο πολεμιστή Μίλος Όμπιλιτς στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου το 1389, μια ιστορική σκηνή που εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα για την Τουρκία.

???????? Serbian club Partizan’s banner against Turkish club Fenerbahçe.



Fenerbahçe answered on the court, winning 99–87. ???????? pic.twitter.com/3NBbYIavPu — Daily Turkic (@DailyTurkic) November 21, 2025

Η συγκεκριμένη απεικόνιση προκάλεσε άμεση και οξεία αντίδραση από τη Φενέρμπαχτσε αλλά και από το τουρκικό κοινό συνολικά. Ο παράγοντας της ομάδας, Τσεμ Τσιριτσί, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της τουρκικής πλευράς, τονίζοντας ότι το πανό ήταν ήδη αναρτημένο κατά τη διάρκεια της προπόνησης και πως, παρά τις καταγγελίες, οι αρμόδιες αρχές επέτρεψαν την προβολή του.

Ο Τσιριτσί ανέφερε πως η Φενέρμπαχτσε θα υποβάλει εκ νέου την καταγγελία της, ενώ στάθηκε και στην αντίδραση των παικτών μέσα στο παρκέ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι περιμένει αντίστοιχη στήριξη από τους Τούρκους οπαδούς στον επαναληπτικό αγώνα στην Κωνσταντινούπολη.

Στο αγωνιστικό μέρος, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε της Παρτίζαν με 99–87. Με αυτή τη νίκη ανέβηκε στην 8η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 7–5, ενώ η σερβική ομάδα υποχώρησε στη 18η θέση με 4–8.

